iDental devuelve la sonrisa a usuarios de Fundación RAIS

Nueve usuarios de Fundación RAIS, fundación con la que colabora iDental, se reúnen para contar sus impresiones acerca de su experiencia en la clínica. Nueve pacientes que ya han accedido a los tratamientos odontológicos que necesitaban, sin coste alguno. Y es que las sinergias establecidas entre ambas entidades ya están dando sus frutos.

iDental, Asistencia Dental Social, es una empresa que nació hace dos años con la vocación de revolucionar el actual sistema odontológico de nuestro país. Con el objetivo de que este servicio deje de estar solo al alcance de unos pocos, implantaron una iniciativa de ayudas para que todas las personas, independientemente de su situación económica y/o personal no tuvieran que sufrir a causa de su salud bucal.

RAIS, por su parte, realiza una gran labor de reinserción social en España. De esta forma, la fundación acoge en sus instalaciones a personas que han tenido que lidiar con situaciones desafortunadas a lo largo de su vida. A través de esta oportunidad no solo les ayudan en un momento puntual sino que les proporcionan las herramientas para, literalmente, empezar una nueva vida, retomando el contacto con la sociedad.

Todos los beneficiarios de este acuerdo coinciden en que uno de los mayores problemas que tuvieron que enfrentar durante esa etapa de sus vidas fue el control de la autoestima. Bien fuera a causa de las drogas, el alcohol, la depresión o la falta de trabajo reconocen que perdieron la conexión consigo mismos. Este descuido no fue para menos en su salud bucodental, dicen.

De hecho, a sabiendas de los altos costes que supone arreglarse la boca en una clínica convencional, “parecía algo accesible solo en sueños”, comenta uno de los pacientes. Cuál fue su sorpresa al enterarse de que pronto su situación iba a cambiar por completo: “Cuando se lo contaba a un amigo no se lo podía creer. No me extraña, parece que se hubieran metido en mi sueño para hacerlo realidad”.

Durante el proceso de reinserción los usuarios de RAIS trabajan proponiéndose pequeños objetivos para ir cumpliendo poco a poco. Y así hasta alcanzar su meta: recuperar la confianza en sí mismos y la conexión con la sociedad. Dentro de este proceso, la iniciativa de iDental supone el broche final que les garantizará una buena salud bucodental y les devolverá las ganas de reír sin miedo.