El día en que De la Torre presumió de autoescala

El vehículo autoescala del Cuerpo de Bomberos de Málaga capital que ahora el alcalde, Francisco de la Torre, pide arreglar de manera "inmediata" tras acumular más de un año averiado, fue en su día objeto de orgullo del equipo de gobierno del PP. Tanto es así que cuando fue adquirido, tras un gasto que se estima en unos 900.000 euros, el propio De la Torre pudo comprobar en primera persona la sensación de estar dentro de la cesta del brazo articular a 42 metros de altura.

Sin embargo, el resultado real de esta máquina ha resultado ser más que sospechoso. En buena medida porque, según indican desde los sindicatos de Bomberos, el mismo acumuló numerosas averías desde su puesta en servicio hace ahora unos doce años. En concreto, al casi año y medio acumulado tras las última avería se suman al menos otros cuatro incidentes, dos en 2014 y otros dos en 2015. El concejal de Seguridad, Mario Cortés, en la línea de lo expresado el pasado miércoles por el regidor del PP, informó de que en el momento en que el presupuesto esté a disposición "se dará la orden de arreglo porque el suministrador es uno; por eso se le mandó allí, lo han desmotando y han visto cual era el problema". El coste estimado de la reparación ronda los 120.000 euros.

El propio Cortés admitía estos días que el brazo articulado no pudo ser arreglado el año pasado, a pesar de haber recibido el presupuesto de la empresa, por no haber disponibilidad presupuestaria para ello. Según el edil, el área optó por priorizar la compra de otro autoescala de 32 metros, por entender que tiene más uso.

Este extremo mereció ayer la contestación del secretario de Comunicación del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB), Andrés Millán, quien acusó al concejal de "mentir" en este asunto. "Es chocante que el concejal diga que no se usaba mucho y que se ha optado por invertir en otros; eso es una temeridad, no se ha usado porque no lo teníamos", aseguraba, al punto de señalar que era justamente este elemento el que se empleaba habitualmente cuando se producían incendios en nave industriales y en edificios de más de 8 plantas. "Tiene una rótula en el encabezamiento del tramo que permite apoyar la canasta sobre la nave", indicó.