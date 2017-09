El diésel tiene los días contados

Comprar un coche diésel ha sido en las últimas dos décadas, al ser más caro, casi un elemento de prestigio. Este tipo de combustible está ahora en el punto de mira por su carácter contaminante, varios países han anunciado que van a prohibir su venta y España no se ha manifestado aún al respecto, aunque varios expertos que se reunieron ayer en el II Congreso de Movilidad y Turismo Sostenible -organizado en Málaga por GTC7, Calidad Pascual, Endesa y Fundación Unicaja- señalaron de forma unánime que no esperan que en España sea vetado por la fortaleza de la industria automovilística en este país. No obstante, su futuro irá menguando en favor tanto de la gasolina -un fenómeno que ya se está produciendo- como de otras energías alternativas como la electricidad, el gas o el hidrógeno.

"El diésel está muy tocado. Los operadores han invertido, pero por muchos catalizadores que les pongan es sucio. El deseo es prohibirlo, pero la realidad es otra por la fuerte industria nacional del coche", indicó José Luis Blanco, presidente del Cluster Autogas. "Madrid ya prohíbe la matriculación de taxis diésel pero no creo que se prohíba en España de forma global, aunque sin duda el diésel tendrá restricciones y una fiscalidad más fuerte", apuntó José Ramón Freire, presidente de la Asociación Ibérica de Gas Natural para la Movilidad (Gasnam), quien añadió que esa previsible reducción del diésel sería "muy beneficiosa" para promover otro tipo de tecnologías, pues "fabricar algo diferente con un combustible limpio es una decisión de riesgo para los empresarios y si se les ayuda es más fácil dar ese paso".

Clara Velasco, directiva de Repsol, recordó el éxito de la industria automovilística europea con el diésel y el cambio de tendencia actual. Esta experta, que tampoco cree que España vaya a prohibir la venta de vehículos diésel, resaltó que para reducir las emisiones de CO2 y cumplir con los acuerdos de París hay que actuar en varias direcciones y no solo centrarse en el diésel. Entre ellas reclamó una mayor eficiencia en los procesos industriales, en las viviendas o una mayor renovación del parque de vehículos ya que los motores de hace una década son más contaminantes que los de ahora. "El coche eléctrico está fenomenal, pero no hay una única receta. Hay que ir paso a paso sin caer en dogmas", expresó.

¿Qué dicen los fabricantes? Javier Arboleda, directivo de Hyundai, fue muy gráfico: "Prohibir el diésel es como prohibir los pelirrojos en un colegio". Este experto hizo hincapié en que hay una serie de reglas que cumplir en materia de emisiones y que si el diésel lo logra no hay por qué restringirlo, si bien destacó que este tipo de combustible perderá peso.

Resulta evidente que la fisonomía de los vehículos cambiará en poco tiempo. "Tenemos un problema en las ciudades y hay que hacer algo, regulando e incentivando el cambio del parque de vehículos", afirmó Alejandro Mozos, responsable de ventas de Movilidad Sostenible de Endesa, quien confió en que haya un "crecimiento espectacular" en la venta de vehículos eléctricos en los próximos años.

La matriculación de coches eléctricos está multiplicándose por cuatro, pero su volumen en España es todavía mínimo. Elena Bernárdez, subdirectora de desarrollo de negocio comercial de movilidad eléctrica de Endesa, reconoció que " una de las barreras del usuario es saber dónde puede cargar el vehículo, ya que si tiene garaje particular lo puede hacer allí pero el que no tiene debe tirar de la red pública y es deficitaria". No obstante, se está creciendo a pasos agigantados. Endesa está promoviendo el uso de vehículos eléctricos entre sus empleados y está llegando a acuerdos con grandes empresas, entre las que se anunció ayer un pacto con Calidad Pascual.

El eléctrico ha cogido ventaja desde un punto de vista comercial y publicitario, pero no es la única energía limpia alternativa al diésel y la gasolina. El gas, según Clara Velasco, "es ecológico y económico, pues permite ahorros de repostaje de hasta el 40%", aunque lamentó que "necesitamos mucha comunicación para que se visibilice este combustible porque es un gran desconocido y que los fabricantes den un paso adelante". José Luis Blanco, de Autogas, recordó por su parte que "el gas no es nuevo, funciona desde hace 50 años en España, hay 600 estaciones de servicio en el país con capacidad para repostar y se fabrica gas para mover dos millones de coches, por lo que lo raro es que no haya más".

Arboleda resaltó que Hyundai ya fabrica coches de gas, eléctricos, híbridos y hasta de hidrógeno, si bien destacó que "la alternativa más realista ahora mismo es la del coche híbrido entre eléctrico y de gasolina porque da las dos opciones". A futuro se están haciendo pruebas incluso con pilas. Hay muchas alternativas ecológicas al diésel y, como subrayó Carlos Merino, directivo del Centro Nacional del Hidrógeno, "no se trata de llegar con una tecnología única sino con todas". Queda mucho que ver.