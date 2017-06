El dinero negro que se mueve en Málaga

Cristiano Ronaldo y Messi vuelven a estar en el centro de todos los debates pero en esta ocasión no es por el número de goles o el Balón de Oro, sino por los fraudes cometidos contra Hacienda, con condena en el caso del astro argentino y solo con denuncia en el del portugués. El fraude fiscal vuelve a ser portada en todos los medios de comunicación internacionales, pero el fenómeno lógicamente no es nuevo. En un país como España defraudar a Hacienda está casi bien visto.

Los datos son escasos y alejados en el tiempo en la provincia de Málaga, pero no por ello no se producen fraudes. Al contrario. La Inspección de Trabajo caza cada año a varios centenares de personas que trabajan y, a la vez, cobran el desempleo, un fenómeno que se multiplicó por la crisis económica, los contratos temporales y las malas prácticas de empresarios y empleados. Otro fraude habitual es tener a trabajadores sin darlos de alta en la Seguridad Social -hace unos días multaron al hotel Royal Al Andalus de Torremolinos con 700.000 euros por eso- o incluso se han detectado en Málaga un importante número de empresas ficticias. Consiste en que un falso empresario crea una sociedad y se supone que contrata a una serie de personas. Estos trabajadores no solo no cobran nada sino que, al revés, pagan al empresario porque realmente es una pantalla. Esa empresa no produce ni paga nada, pero ese falso trabajador acumula tiempo y derechos para cobrar la prestación por desempleo o ayudas de maternidad, etcétera. La Inspección de Trabajo en Málaga es activa y desmonta numerosos entramados, permitiendo recuperar varios millones de euros, pero su plantilla es limitada. Cuentan con 22 inspectores y 24 subinspectores que hacen lo que pueden en una provincia con un gran dinamismo económico.

Técnicos de Hacienda denuncian que se está reduciendo la plantilla en la provincia

Y luego está lo que se denomina economía sumergida, es decir, los movimientos económicos que se producen completamente a escondidas del fisco y que, en muchas ocasiones, se circunscriben a un acuerdo verbal entre una persona y otra. Está tan oculto que no hay datos oficiales, pero sí se sabe a ciencia cierta que representa una buena parte del Producto Interior Bruto. El último y prácticamente el único informe al respecto lo presentó el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) y la Universidad Rovira i Virgili en enero del año 2014.

En ese texto se señalaba que la economía sumergida en Málaga en el año 2012 estaba en torno al 26,8% del PIB provincial, lo que equivaldría a unos 6.500 millones de euros. La provincia con mayor tasa era Almería (31,4%) y la que tenía menor era Madrid (16,3%). Málaga fue aumentando el peso de la economía sumergida, pero no hubo un efecto directo por la crisis económica porque, por ejemplo, entre 2004 y 2007, en pleno auge económico con el sector de la construcción saturado, Málaga se convirtió en la segunda provincia española con una mayor tasa de economía sumergida estimada con un 24,6%. Entre 2008 y 2011, en plena crisis económica, bajó al 24% y en 2012 sí subió al 26,8%.

En ese informe se daban varias claves que, tres años después, no solo siguen plenamente vigentes sino que incluso han empeorado. Se señalaba que casi la mitad de los españoles no veía con malos ojos no pagar el IVA o que dos de los grandes detonantes del fraude en España eran, por un lado, la corrupción y, por otro, la subida de impuestos. La corrupción ha crecido y eso hace que la sociedad busque ser más laxa a la hora de pagar impuestos, pues muchos de los que tenían que controlar el perfecto funcionamiento del sistema están imputados o en la cárcel. La amnistía fiscal del Gobierno que el Tribunal Constitucional acaba de tumbar apenas consiguió recaudar 22,4 millones de euros en Málaga, el 0,37% del total del dinero negro estimado en esta provincia.

En este contexto, Manuel García, portavoz de Gestha en Málaga, tiene claro que la economía sumergida no se está reduciendo en la provincia pese a la mejora económica por dos motivos. El primero es que "siguen apareciendo casos que llaman la atención y no hay medidas ejemplarizantes" y, en segundo lugar, denuncia que "en Hacienda hay cada vez menos medios porque se está reduciendo la plantilla y se está sustituyendo a gente con experiencia que se están jubilando por otra con menos experiencia".