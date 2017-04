La diputada que era de Ciudadanos formará solo parte de la comisión de desarrollo estatutario

La Junta de Portavoces del Parlamento respaldó ayer por unanimidad, y a petición de Ciudadanos (Cs), que la diputada no adscrita, María del Carmen Prieto, -exparlamentaria de Cs-, forme parte únicamente de la comisión de desarrollo estatutario, una comisión no legislativa. Esta decisión tendrá que ser ratificada posteriormente por la Mesa del Parlamento. El conjunto de los portavoces parlamentarios han decidido que, de cara a casos similares que puedan darse en el futuro, se actúe siempre de la misma manera, es decir, que el grupo que pierde el diputado sea el que proponga en qué comisión o comisiones participe éste porque irá en detrimento de su representatividad. Este posicionamiento de la Junta de Portavoces no cumple con la petición formulada por la diputada en cuestión, quien ha enviado un escrito a la Presidencia del Parlamento, en el que solicita formar parte de las comisiones de Empleo, Empresa y Comercio, de Igualdad y Políticas Sociales, y de Cultura.

La diputada María del Carmen Prieto adquirió el 27 de marzo la condición de no adscrita tras solicitar la baja en el grupo de Cs. Todo ello, después de que la formación naranja la suspendiera de militancia "por no cumplir los valores y principios éticos de la formación" debido a las "continuadas ausencias en reuniones y comisiones parlamentarias de la diputada". El presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, ha pedido a los grupos que se posicionaran sobre en qué comisión o comisiones creían que debía adscribirse la diputada, recordando que el artículo 24.6 del Reglamento establece que "la Mesa, oída la Junta de Portavoces, decidirá el procedimiento para la intervención en el Pleno y las Comisiones de los diputados no adscritos, así como sobre su pertenencia a éstas, respetando en todo caso lo previsto en el artículo 6.2".