Una diputada de C's denuncia "prácticas sectarias" en la dirección del partido

La diputada de Ciudadanos por la provincia de Málaga, María del Carmen Prieto, denunció ayer "prácticas sectarias" en la dirección de su grupo parlamentario tras "apartarla" de las portavocías de las comisiones de Empleo y de Igualdad y Políticas Sociales por, según aseguró, "discrepar" del rumbo tomado por la formación y sus acuerdos con el PSOE-A. Prieto criticó que mientras hay compañeros que tienen hasta tres portavocías, a ella se la ha dejado sin ninguna desde el 10 de febrero y se le han dado dos vocalías "sin contenido" en las comisiones de Asuntos Europeos y de Control de la financiación de los partidos políticos, lo que la convierte en el miembro "con menos peso" en el grupo, "cuando otros están sobrecargados".

El portavoz adjunto y secretario general del grupo parlamentario naranja, Sergio Romero, contestó ayer mismo a las declaraciones alegando que Prieto lleva "más de dos meses" sin acudir a las reuniones del grupo. Romero explicó que en el conjunto parlamentario, como puede ocurrir en cualquier empresa, "si no cumples con tus responsabilidades la dirección puede someterte a un cambio de funciones". "Y eso es lo que ha ocurrido, que ha habido una reestructuración interna por cuestiones de funcionamiento y de eficacia", reconoció.

El secretario general también destacó que los parlamentarios Julio Díaz y Marta Bosquet, casi culminada ya la comisión de investigación sobre los cursos de formación, vuelven a las comisiones legislativas, que abandonaron para dedicarse "casi en exclusiva" a los trabajos de la comisión. Así, defendió que mientras que hay compañeros que están dando "el 200 por cien" en su trabajo diario, Prieto "no acude a las reuniones del grupo hace más de dos meses, por lo que no tenemos información directa de lo que está haciendo la diputada en una comisión, lo que nos obliga a actuar".

La diputada de Cs, que aseguró que la explicación que se le da desde la dirección es que no sabe trabajar en grupo y que ha faltado a reuniones, reprochó que el presidente del grupo, Juan Marín, "ha faltado en más ocasiones" y que el motivo realmente se encuentra en sus discrepancias y que en varias ocasiones han "amenazado" con abrirle expediente al no querer votar cuestiones con las que no estaba de acuerdo. Prieto por ejemplo se negó a votar a favor de un decreto de la Junta que "asignaba tareas a los enchufados".

Preguntado a Romero sobre si podrían abrirle un expediente si continúa sin acudir a las reuniones, Romero respondió que en estos dos meses han conseguido sacar el trabajo adelante "sin echarla de menos". "Ella que coja el camino que quiera y nosotros vamos a seguir manteniendo la unidad que existe, tomando las decisiones que tengamos que tomar", zanjó. Prieto, que se siente "desilusionada" con el proyecto nacional, piensa en cierto modo que la formación tiene "estructura de secta" y realiza políticas de márketing.