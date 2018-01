La diputada del PP dice ahora que no dará más contratosa la agencia de su cuñado

Marina Bravo, la diputada de Medio Ambiente del PP que adjudicó contratos a una agencia de su cuñado por valor de 190.000 euros desde su llegada al cargo en 2013, aseguró ayer que su departamento no volverá a contratar con la empresa "para no perjudicarlos", aunque se mostró "totalmente segura" de que no hubo irregularidades en la contratación. "Se hacen miles de contratos al año en la Diputación y se tiene cuidado y estoy segura de que no hay ningún problema", aseguró ayer sobre su actuación en declaraciones a la Cadena Ser. Bravo añadió que la agencia de comunicación dirigida por su cuñado, en la que también trabaja su actual pareja, Tu Imagen Integral Adaltada, que recibió una veintena de contratos directos, también trabaja con otras áreas de la Diputación Provincial, algo que dijo desconocer. La empresa factura una media de 50.000 euros al año de la institución provincial.

El portavoz del grupo del PSOE en la Diputación, Francisco Conejo, exigió ayer la dimisión de la diputada y aseguró que, "además de los más de 300.000 euros facturados en la Diputación con el PP ayer se conoció que esta empresa ha facturado 23 contratos entre 2015 y 2016 por importe de 112.248,13 euros a la empresa de Turismo dependiente de la Diputación, donde Bravo es consejera en el consejo de administración". Bravo señaló a este respecto que "no tengo nada que ver" con estos contratos.

Según Conejo, el anuncio de la diputada de que va a dejar de contratar con la empresa de su cuñado supone que Bravo "ha empezado a rectificar y a ser consciente de la gravedad de este asunto", aunque apuntó que "la cuestión no es que anuncie ahora que va a dejar de contratar con la empresa de su cuñado. Es que no puede y, por tanto, nunca debió contratar con ésta". El socialista recordó el caso del ex concejal del PP Manuel Marmolejo, que dimitió tras conocerse que había adjudicado 18 contratos a la empresa de su cuñado. "Ha empezado por reconocer la irregularidad. Es un primer paso. Marina Bravo tiene que coger el mismo camino que siguió Marmolejo y dimitir", insistió el diputado socialista, que habló de "prácticas clientelares".

Por su parte, desde el equipo de gobierno salieron del PP salieron ayer en defensa de Bravo. El vicepresidente de la institución, Francisco Salado, descartó que la diputada tenga que dimitir "porque no hay causa para que lo haga y añadió: "No ha hecho ninguna irregularidad, no ha ido contra la ley de incompatibilidades y todos los procesos han sido correctos, legales y transparentes. "La diputada tiene el apoyo del equipo de gobierno, puesto que no ha hecho nada irregular, lo ha hecho todo dentro de la ley de contratos y la ley de transparencia", añadió Salado en declaraciones a los periodistas, quien añadió que "todos los contratos que realiza la Diputación, haga quien los haga, se hacen dentro de la legalidad".