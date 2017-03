El discurso que conmovió a La Rosaleda

Pablo Ráez conquistó cada corazón al que se acercó. Hasta los que habitualmente parecen más frívolos. Los de los futbolistas, por ejemplo. No es el vestuario del Málaga CF un foco narcisista. Ciertamente, el jugador de fútbol vive en una burbuja de la que es difícil salir, pero cada vez que se recurre a ellos para una causa solidaria no hace falta decirlo dos veces. Con el joven malagueño así ocurrió. Un día antes de ingresar en el hospital para iniciar el tratamiento previo a su transplante de médula, quiso visitar La Rosaleda. Y ese 3 de noviembre quedó inmortalizado en el alma de la plantilla. Algunos de ellos, dicen, sintieron un aura especial aquel día. Y un pellizco enorme en el corazón cuando conocieron la triste noticia de su adiós.

En un santiamén, la Fundación MCF, una de las más activas del fútbol español, le preparó al marbellí la visita que quería. Nunca había pisado un vestuario de fútbol. Y casi de un día a otro lo consiguió. Llegó con una sudadera de baloncesto y un pantalón de chándal del Málaga. Allí fue recibido con la amabilidad con la que se trata siempre a los visitantes, también con la predisposición a conocer un perfil de persona muy interesante. La realidad con la que Pablo Ráez afrontaba su situación era conocida en el plantel del Málaga. Había ganas de escucharle de cerca y comprobar por qué tocaba con tanta facilidad la fibra de la gente.

Duda es un tipo muy especial. Cómo reaccione en el primer contacto con una persona es una moneda al aire. Pero siempre está volcado en los proyectos solidarios. El capitán fue el mejor cicerone posible, enseñando al marbellí todas las entrañas del estadio y explicándole pormenores del estadio o de un día de partido. No se separó de él ni un instante.

Algunos testigos de aquella visita aseguran que entendieron la plenitud de su mensaje cuando Miguel Torres le habló para animarle. El madrileño vino a decirle que ya había pasado lo peor, que el transplante que se avecinaba iba a suponer su curación. Entonces, Pablo Ráez le respondió, con esa natural crudeza que tan único le hacía, algo que hizo el silencio entre las taquillas: "Ahora no hay garantías de que venga lo mejor, ahora estoy más preparado que nunca para morir". No tiene sentido maquillar las palabras de Pablo Ráez a la plantilla cuando él mismo insistía en llamar las cosas por su nombre y tratar la enfermedad de tú a tú. Pero el vestuario del Málaga no estaba preparado para una respuesta así. No es fácil asimilar que alguien, y menos aún con 20 años, explique con tanta naturalidad el peor de los escenarios, por eso algunos se tuvieron que esconderse, o directamente salir del habitáculo, para que Pablo no los viera llorar.

Uno de ellos fue Charles. No resultó fácil la digestión para el brasileño, quien recientemente había perdido a un amigo en la tragedia aérea del Chapecoense. Además, se encontraba en momentos duros por una lesión que no sabía si le iba a hacer perder varios meses de competición o no. Estaba especialmente sensible. Ello le llevó a inmediatamente compartir su causa por las redes sociales para adherirse a su fuerza y multiplicarla.

Aunque fue Miguel Torres quien más explayó, en su perfil de Instagram, para dejar claro cuánto le había calado la visita de Pablo. "A veces pensamos que vivir la vida es sólo cerrar los ojos y dejarla pasar... A veces creemos que lo que tenemos no es lo mejor, pensamos que vivir no es suficiente para ser felices, creemos únicamente en vivir como lo hacemos en nuestros sueños... Hoy nos has dado un gran lección a todos, Pablo Ráez. Eres valiente, directo y te enfrentas a la vida como deberíamos de hacerlo todos. Mañana comienza un camino difícil para ti, pero del que estoy seguro que definitivamente saldrás victorioso", escribió emocionado.

Aquel mediodía hubo que tragar mucha saliva. Incluso el propio Juande Ramos, cuya imagen pública suele ser la de un hombre de hierro y poco empático, y que en lo familiar no atravesaba el mejor de los momentos. Como tantas veces ocurre en conservaciones incómodas, el enfermó tuvo que consolar a los que querían consolarlo. Pablo Ráez decía que había que aceptar la muerte como parte de la vida, pero no todo el mundo está capacitado para recibir su discurso sin controlar la alta sensibilidad que produce.

Pablo Ráez se marchó muy feliz de La Rosaleda, habiendo repuesto ánimos para afrontar el principio de un nuevo proceso. Antes de irse, pidió un anorak del Málaga, aseguraba que le encantaba. "Pero pagándolo", insistió. Y se lo llevó puesto. Del estadio y al día siguiente. Ahí quedan esas fotos inmortalizadas de su entrada al hospital ataviado de malaguista. Con su sonrisa. En el Málaga quedó su huella. Había varios proyectos organizados ya para ayudar a Pablo Ráez y potenciar su lucha. Hace menos de diez días la habitual campaña de donación de sangre de La Rosaleda registró la novedad de la donación de médula. En su honor. Ahí se pretendía que estuviera el marbellí para capitalizar el reto. No pudo ser. Pero sí lo que Pablo Ráez quería: que su mensaje siga extendiéndose cada vez más.

El sábado pasado fue un día muy triste en el vestuario del Málaga. No se le pudo dedicar el triunfo en Eibar ni celebrar un solo gol con su gesto. Sí marcó tres días después otro Pablo, otro niño, Fornals, que sacó bíceps mirando a la cámara. Igual que el entrenador, Marcelo Romero, cuando lo festejó. Cualquiera que hubiera marcado lo habría hecho. No será el último gol con ese gesto.