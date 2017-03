Algunas distorsiones que provoca la dispersión del hospital

El Hospital Regional está compuesto por los dos pabellones (A y B) ubicados en la Avenida Carlos Haya, el Materno y el Civil. Esos cuatro edificios forman el complejo hospitalario. Son infraestructuras dispersas que con frecuencia comparten personal y equipos, lo que genera no pocas distorsiones en el trabajo diario.

En la actualidad, como el Materno no tiene resonancia magnética, los niños que necesitan esa prueba deben ser trasladados al Regional en ambulancia. Ese déficit se va a cubrir en breve porque finalmente el hospital infantil dispondrá de esa tecnología. Pero a veces un facultativo que está de guardia en el Regional tiene que acudir a una urgencia en el Materno. "Una actuación de cinco o diez minutos al final se lleva una hora porque hay que tomarse un taxi para ir y otro para volver", explicaba un trabajador. Gastos que debe afrontar el hospital.

Pacientes deben ser trasladados en ambulancia entre edificios del complejo

Pero a veces los que deben desplazarse son los pacientes. Por ejemplo, cuando llega una urgencia al Civil que luego precisa de alguna prueba cuyo aparato está en el Regional. Es el caso de un enfermo que necesita un TAC. En esa circunstancia, el paciente debe ser trasladado en ambulancia, con el consiguiente coste para la Administración sanitaria. "Si todos los hospitales estuvieran juntos, estas disfunciones no existirían. Se podría además apostar por tecnologías potentes porque serían aprovechables por todos. No como ahora que hay recursos que tienen que estar triplicados o que como no están en un hospital, obligan a desplazamientos de profesionales o traslados de pacientes", resumió un facultativo.

La dispersión de los pabellones del Hospital Regional es una de las críticas más antiguas de los profesionales a la actual estructura que tiene el principal complejo sanitario de Málaga.