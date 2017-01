Los doce propósitos de Año Nuevo

Pasar más tiempo con la familia, perder peso, dejar de fumar, ir más al campo, comer más sano, dedicarle más tiempo a los amigos, leer más, hacer deporte, aprender un idioma o cultivar una afición olvidada. El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía constata que éstos son los propósitos más habituales de los malagueños en el inicio del nuevo año. Otros deseos habituales completan los doce: viajar más, saldar deudas y ahorrar. Son buenas intenciones que, a veces, resultan inalcanzables. Estas metas se plantean, normalmente, en la vida adulta cuando la adquisición de conductas y hábitos no deseados lleva a la necesidad del cambio. Aunque no hay estudios profundos al respecto, los psicólogos no aprecian diferencias específicas por razón de género, salvo las ligadas a etapas concretas como, por ejemplo, el embarazo, que lleva a la mujer a modificar hábitos de vida. Entre los adolescentes, los propósitos de año nuevo son infrecuentes salvo en aquéllos que soportan una situación de sufrimiento, que les anime a dar un giro positivo.

"Sentir el control de lo que hacemos y que depende de nosotros, creer que somos capaces y que podemos, es el comienzo del éxito", explica Reyes Casares, uno de los miembros del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.

El fin de 2016 y el comienzo de 2017 se convierte, de este modo, en punto de inflexión. "El final de año es una marca que divide el tiempo y al dividirlo nos permite, por un lado, juzgar el año anterior con suficiente perspectiva de tiempo; y por otro, mirar al siguiente con clara expectativa de futuro", comenta Antonio Vigil-Escalera Pacheco, otro de los representantes del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental. Los llamados propósitos de año nuevo, que se cumplirán o no, "nos hacen sentir que la rutina no va a poder con nosotros, que queremos cambiar y que lo vamos a hacer porque seguimos siendo dueños del rumbo de nuestra vida", añade Vigil-Escalera, quien anima a "no perder la oportunidad este año de marcar nuevos objetivos, recordando que la más larga caminata empieza por un paso".

Más tiempo en familia

La primera de las metas más frecuentes reseñadas por los psicólogos, "pasar más tiempo con la familia", refleja inquietudes y sentimientos crecientes que afloran de manera especial con el cambio de la anualidad: la soledad, el aislamiento, apatía, aumento de la tristeza, y los problemas que pueden desencadenar: depresiones. El psiquiatra Jaime Rodríguez Sacristán profundiza en este deseo de año nuevo: "En los últimos años se ha producido un cambio en los andaluces. Un aumento de la desesperanza".

Según estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la depresión aumenta de manera general: "Los trastornos mentales comunes están en aumento en todo el mundo. Entre 1990 y 2013, el número de personas con depresión o ansiedad ha aumentado en cerca de un 50%, de 416 millones a 615 millones. Cerca de un 10% de la población mundial está afectada", expone la OMS. Tras estos datos se esconde una serie de cambios en las últimas décadas que están marcados por una tendencia a cultivar el individualismo y a un "egoísmo exagerado", que repercute en el aislamiento y en la soledad. El doctor Rodríguez Sacristán reflexiona sobre esta realidad que ha constatado en Andalucía. En el año 2017, que comienza, el reconocido psiquiatra publicará un nuevo libro basado en datos científicos y en la observación, en el que expondrá sus conclusiones sobre el carácter y los cambios en la personalidad de los andaluces.

"Las personas necesitan ser cuidadas, atendidas, queridas y escuchadas; pero, en general, la gente no es consciente de ello", advierte el doctor Rodríguez Sacristán. Las consecuencias: aumento de divorcios, rupturas, soledad y tendencia al aislamiento. Son situaciones que han convertido al deseo de "pasar más tiempo con la familia" en uno de los primeros propósitos, más habituales, con el inicio del nuevo año. "Ha aumentado la necesidad de mayor acercamiento a la familia", añade el doctor Rodríguez Sacristán.

"La alegría siempre ha caracterizado al andaluz, pero en la actualidad es menos frecuente, menos activa y menos clara", advierte el psiquiatra. "La tendencia a la tristeza está basada en datos y estudios internacionales. La OMS ha mostrado varias veces preocupación, desde finales del siglo XX, por el aumento, a nivel internacional, de las depresiones. Lo más preocupante es el incremento de los suicidios", asevera el especialista. Ante estos problemas en aumento, el doctor Rodríguez Sacristán destaca la importancia "de detectarlos en el entorno más cercano para, de este modo, prestar ayudar a las personas" en esta situación.

La depresión es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos. Quienes pasan por circunstancias vitales adversas (desempleo, luto y traumatismos psicológicos) tienen más probabilidades de sufrirla. Según la OMS, "está demostrado que los programas de prevención reducen la depresión".

¿Cómo lograr metas?

"Los objetivos deben ser concretos, precisos y definidos. No se consiguen los objetivos cuando son ambiguos o abstractos", comenta Vigil-Escalera.

Los propósitos de año nuevo son un clásico, pero muchas personas no consiguen realizarlos. El Colegio de Psicología de Andalucía Occidental expone un ejemplo de propósito ambiguo y, por lo tanto, abocado en cierta medida al fracaso: "hacer más vida en familia". "Al ser tan ambiguo, no sabemos qué cosas concretas hacer para conseguirlo y nos podemos perder en acciones sin rumbo que sólo conseguirán agotarnos y aumentar la sensación de fracaso, empeorando a veces incluso la percepción que tenemos de nosotros mismos".

Para tener éxito los psicólogos recuerdan que el objetivo debe ser operativo y exponen un ejemplo: "Aumentar el número de horas con los hijos" es un propósito concreto y factible. A partir de metas claras, los psicólogos recomiendan "establecer unas acciones que también deben ser concretas y posibles, que dependan de nosotros mismos, no de terceras personas o de circunstancias externas. Por ejemplo: Ayudar a mis hijos en los deberes; o salir con ellos de excursión". El siguiente paso: "plantear metas, concretando el cómo y el tiempo que llevarán al resultado deseado. Por ejemplo, para el primer objetivo: Al menos media hora al día me sentaré junto a ellos para controlar sus tareas escolares; y para el segundo, al menos la mañana del sábado saldré con ellos al campo, al parque o a la calle. Vigil-Escalera concluye: "Sentir el control de lo que hacemos y que depende de nosotros hace que nuestra estima aumente y el logro de lo conseguido es absolutamente nuestro; conseguir esta percepción de nosotros mismos, de que somos capaces y podemos es el comienzo del éxito".