Una docena de afectados en el accidente de tren de Arahal pide personarse en la causa

Aproximadamente una docena de los 37 heridos del accidente acontecido el pasado 29 de noviembre en Arahal (Sevilla), al descarrilar un tren de media distancia que cubría la línea Málaga-Sevilla, solicitó ayer su personación en las diligencias incoadas al respecto por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Marchena. Fernando Osuna, letrado al frente del despacho de abogados que representa los intereses de estas personas, informó de que la solicitud de personación en las diligencias judiciales fue formalizada ayer con el objetivo de tener acceso a las actuaciones judiciales emprendidas por la citada instancia y las comparecencias que se celebren. Al respecto, recordemos que la idea inicial de la juez instructora era solicitar a Renfe y Adif un informe sobre el contenido de la caja negra del tren siniestrado.

Entretanto, y según Fernando Osuna, este despacho de abogados está recabando de sus representados "los informes y partes médicos" relacionados con las lesiones sufridas en el accidente, así como cualquier otra información que ayude a cuantificar "el daño" padecido, de cara a la correspondiente reclamación de indemnización.

En el siniestro resultaron heridas 37 personas, dos de ellas de gravedad

Fue el pasado 29 de noviembre cuando se produjo el descarrilamiento de un tren de media distancia de la línea Málaga-Sevilla, entre las estaciones sevillanas de El Sorbito y Arahal, en el término municipal de dicho municipio. El accidente se saldó con 37 heridos, dos de los cuales fueron ingresados en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla con heridas de gravedad. Se trataba de un empleado de Adif que sufrió una fractura de pelvis y fue intervenido, así como una mujer que sufrió un traumatismo en la columna.

Según defendió el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el problema se produjo por una riada y una inundación que "no se podía detectar". En ese momento, pidió prudencia y paciencia hasta tener los resultados de la investigación, pero sí aseguró que en el lugar en que se produjo la inundación -como consecuencia, según De la Serna, de un desbordamiento no previsible del río Guadaíra-, minutos antes, había pasado un tren y no había "absolutamente nada". Según el ministro, esto da una idea de que era "una circunstancia imprevista".