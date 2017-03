Las ejecuciones hipotecarias caen a niveles por debajo del inicio de la crisis

La curva ascendente de salida de la crisis a la que apuntan los indicadores económicos por fin se empieza a ver reflejada en los desahucios y en las ejecuciones hipotecarias. Los datos de 2016 son los más esperanzadores desde que comenzaron a notarse los primeros efectos de la complicada situación económica en las familias hace ocho años. Los desahucios como consecuencia del impago de las cuotas hipotecarias se han reducido en tan solo un ejercicio en un 15%, aunque en términos absolutos siga significando que 1.400 familias fueron desalojadas de su vivienda en la provincia el año pasado. O lo que es lo mismo, que cada día casi 4 familias sufrieron un deshaucio. Sin embargo, las ejecuciones hipotecarias, que permiten tantear los desahucios a medio plazo, han caído hasta niveles por debajo del inicio de la crisis.

El informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre los Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales publicado ayer viene a corroborar una recuperación que ya se empezó a observar con los datos de 2015. Los desahucios por el impago de la hipoteca no pueden ser analizados más allá de 2013, que fue el año en que el órgano de gobierno de los jueces empezó a separar estas cifras, de los desalojos que se producen como consecuencia del impago del alquiler y aquellos que se producen por otros motivos, como pueden ser los derivados de un conflicto de herencias. Aún así, de todos los ejercicios registrados 2014 es el que peores datos arrojó con 1.833 desahucios por la falta de pago de las cuotas del préstamo hipotecario. Y desde entonces, la caída ha sido de casi el 15% en el conjunto de los dos últimos años.

Los desalojos por no pagar el alquiler han tenido, sin embargo, un comportamiento a la inversa en la provincia, experimentando un ligero aumento del 2,4% en el 2016 y del mismo porcentaje un año antes. En número absolutos el año pasado 1.485 desalojos se produjeron por este motivo, por los 1.450 del ejercicio anterior.

En total, y teniendo en cuenta también los desahucios por otros motivos, durante el año pasado se practicaron 2.989 lanzamientos, por los 3.240 ordenados por los jueces un año antes. Lo que significa una bajada del 7,7%.

Desde el órgano de jueces precisan que los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual, por lo que no todos los desalojos ejecutado se traducen en una familia en la calle.

Las ejecuciones hipotecarias son el paso previo al desahucio y se produce cuando las familias dejan de hacer frente al pago de las cuotas del préstamo de la vivienda. Y es precisamente este dato el que ha tenido un mejor comportamiento durante el pasado ejercicio. En solo un año el descenso experimentado ha sido del 31,8%, pasando de los 3.324 embargos en 2015, a los 2.267 del año pasado. Comparando el dato con los primeros años de la crisis, está varios centenares de los 2.983 del 2008. Aunque aún le falta una rebaja de otro millar para colocarse a los niveles de 2007, en el que fueron 1.140 las ejecuciones hipotecarias registradas.