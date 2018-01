"Me daría rabia que la dinámica electoral de Málaga se torciera por cuestiones personales", asegura Villalobos

"Me daría rabia que la dinámica electoral de Málaga que tanto nos costó cambiar alguien ahora la torciera por cuestiones personales". Con estas declaraciones las ex alcaldesa de Málaga Celia Málaga ha entrado de lleno en el debate sobre el candidato del PP para las próximas elecciones municipales. No obstante, Villalobos, en una entrevista a Los Desayunos de La Primera, no ha especificado con ese "alguien" a quién se refería después de que en las últimas semanas Francisco de la Torre y Elías Bendodo se vengan cruzando mensajes con el asunto de la sucesión, que tantos titulares está dejando.

La pasada semana, por ejemplo, Bendodo aseguró que es De la Torre quien debe decir si opta o no a la reelección: "Es una decisión personal y exclusiva". "No es o Paco o yo", apostilló. Por su parte De la Torre viene defendiendo que sólo repetiría si el partido se lo pide. "Lo pensaré, mediré mis fuerzas, haré una reflexión y contestaré sobre ello. Yo no tengo datos, ellos (en referencia a su partido) tienen los datos y si no los tienen, los tendrán y harán lo que consideren más oportuno", dijo la semana pasada.