"Hay que eliminar el concepto de jefe y dar autonomía al empleado"

Este experto cree que hay que cambiar por completo la relación jerárquica que suele haber en las compañías y defender la autonomía de los trabajadores, aunque exigiendo responsabilidad. "Hay que eliminar el concepto de jefe", expuso Polo, quien ha escrito un libro llamado Lidertarios en el que propone que los empresarios "piensen más en la acción que en la estrategia, lideren aún sabiendo que no tienen todas las respuestas, que sean grandes comunicadores y que ofrezcan libertad a sus empleados pero con responsabilidad absoluta". Este directivo señaló que "los empresarios tenemos por delante la gran batalla de conseguir el mejor talento" y apuntó que los jóvenes, los llamados millennials, "no quieren horarios fijos, no solo buscan dinero y prefieren la conciliación vital a dejarse las pestañas en horarios interminables". El que lo asuma tendrá mucho ganado.