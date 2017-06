Una empresa "especializada" asume la gestión del Mercado de la Merced

La situación crítica por la que atraviesa el Mercado de la Merced en los últimos meses acaba de forzar a la empresa concesionaria del espacio municipal, Ezebag2016 S.L., a buscar su reactivación mediante un acuerdo con una empresa "especializada" que asumirá la gestión del centro. De acuerdo con la información aportada ayer por el despacho de abogados Gaona Abogados, la alianza fue rubricada el pasado martes con Julio Alberto Alfonso Bazo, de quien se destaca su "experiencia reconocida en la explotación de mercados relacionados con zonas y espacios comerciales, así como en relación con la actividad de hostelería y restauración".

Este empresario, según la información consultada, aparece como administrador único de tres sociedades: Acciones Empa; Holding IBN Marwan y Deter-Zafra. Las dos primeras están relacionadas con la tenencia, titularidad, transmisión y adquisición de acciones y participaciones de otras entidades, mientras que la tercera lo está con la realización de inversiones mobiliarias e inmobiliarias, "incluyendo la gestión posterior de las mismas, alcanzando, principalmente, la compra, suscripción, permuta y venta de valores mobiliarios, nacionales y extranjeros, por cuenta propia y sin actividad". Y se alude a restaurantes y puestos de comidas.

De acuerdo con la nota informativa emitida por este despacho, el nuevo equipo gestor "viene a prestar toda su experiencia" al zoco, proyecto que "por su concepción arquitectónica, su diseño y su ubicación, consideran sin lugar a la duda uno de los mejores espacios gastronómicos y de ocio de la ciudad de Málaga, pero aún con un gran recorrido de desarrollo". Asimismo, se precisa que en los próximos días se irán conociendo "algunos de los nuevos establecimientos que se ubicarán en el espacio".

Muestra de la compleja situación en la que se encuentra este espacio comercial, objeto de un concurso de concesión demanial por parte del Consistorio, es que el propio Ayuntamiento exigió semanas atrás a la empresa a solucionar una serie de deficiencias para evitar la adopción de medidas encaminadas a la protección del dominio público. En este sentido, se le reclamaba a la concesionaria justificación de tener contratados diferentes seguros obligatorios, la mejora de la limpieza y la recuperación del acceso a la cafetería exterior.

De otro lado, en la línea de lo que llegó a acordarse meses atrás en el Pleno, se le ha demandado toda la documentación para conocer el estado financiero de la sociedad y corroborar si está al día de pago con Seguridad Social, Hacienda, proveedores y empleados. El Consistorio también le reclamó que detalle el destino de los pagos de la hipoteca autorizada en Junta de Gobierno Local en diciembre de 2015, ya que su concesión estaba vinculada a que su uso guardara relación con el mercado.

A finales del pasado mes de marzo también se supo de la existencia de la petición del Juzgado de Instrucción 1 de Málaga de un escrito instando al Consistorio a embargar la concesión que pesa sobre este espacio comercial. Según informó en su momento la concejala de Promoción Empresarial, María de Mar Martín Rojo, eran muchas las dudas jurídicas sobre el modo en que debía actuar el equipo de gobierno, toda vez que legalmente no es posible embargar bienes públicos, que es el caso de las instalaciones explotadas por el socio privado, a lo que se añade que, de acuerdo con el pliego de condiciones que rigió la adjudicación del proyecto, éste no ha de abonar canon económico al Ayuntamiento hasta pasados diez años desde la obtención de la concesión. No obstante, la puerta del rescate de la concesión se abriría en el supuesto de que la empresa acumule impagos con la Seguridad Social o Hacienda.