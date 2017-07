Los empresarios estallan contra la "ineficiencia" de la Administración

El presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, subió ayer el tono en sus críticas al funcionamiento de las Administraciones Públicas. Les acusa de no haberse ajustado el cinturón en los años de crisis cuando sí lo han hecho los empresarios y los particulares, de poner piedras en el camino a los inversores con multitud de normas, de ser "ineficientes" y de no invertir en la economía productiva. "El sector público no se transforma, no se hace más competitivo y ni siquiera invierte. Rozamos una década de austeridad que está generando desilusión a los ciudadanos, que la economía sea menos productiva y que cada vez haya menos inversores", criticó el máximo representante de los empresarios andaluces, quien señaló que "estamos cansados de la austeridad porque se ha convertido en un medio y no en un fin, es un pretexto de varias Administraciones para no invertir".

González de Lara aseguró que a lo largo de estos años "el sistema público no ha hecho nada mientras que las empresas hemos tenido que sufrir muchos ajustes" y entendió que "no es razonable que solo funcionen de manera óptima las instituciones recaudatorias como Hacienda o la Seguridad Social, y no lo hagan igual la justicia, la educación o la sanidad". "Deberíamos tener una Administración más eficiente y competitiva, acorde con los esfuerzos de todos los ciudadanos y las empresas", añadió el presidente de la CEA, que, dentro de su habitual tono conciliador, se fue calentando poco a poco.

Una empresa que quiere generar 3.000 empleos tiene que superar 88 trámites

En este sentido, subrayó que "no hay planes serios para afrontar la economía sumergida" y criticó que "estamos siendo continuamente regulados, como si fuéramos ovejas descarriadas". González de Lara recalcó que "hay que reducir trabas y normativas absurdas" y puso como ejemplo que hay un proyecto empresarial en Andalucía que puede generar 3.000 empleos "y se le están pidiendo 88 trámites administrativos, lo que es desproporcionado y así es difícil generar ilusión a los inversores".

El presidente de la CEA remarcó que "no hay un parlamento en España que se marque como objetivo derogar normas, sino que siempre quieren crear más y alguna vez habrá que poner pie en pared" y recordó que "hemos respirado" con el parón que se produjo en el parlamento español con motivo de las dos elecciones generales realizadas.

González de Lara lamentó que "los tiempos administrativos no coinciden con los tiempos empresariales" y acusó a las Administraciones de "no haber tenido compasión" con las empresas en los años de crisis en materia de impuestos. "Pagamos un 30% de cotización a la Seguridad Social y un 6% por los empleados, de forma que cada contrato lleva consigo un 36% de impuestos- ¿Se puede crear empleo así? El sector público tiene que ser más diligente", dijo.

González de Lara exigió a las Administraciones que "nos dejen trabajar a los empresarios porque interfieren demasiado". "Que nos dejen trabajar, estamos en un país magnífico, tenemos estabilidad y entre todos sacamos esto adelante pero necesitamos que los proyectos no se abandonen, que no se entre en la desidia y en el enfrentamiento político", reiteró.

El presidente de la CEA y la CEM hizo estas declaraciones ayer en la presentación del Informe Socioeconómico de la provincia de Málaga en un acto en la sede de la patronal acompañado de los vicepresidentes Natalia Sánchez y Sergio Cuberos y del presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, Jerónimo Pérez Casero. En ese estudio realizan una serie de propuestas para promover el crecimiento económico, entre las que figuran reestructurar el gasto público, coordinar las políticas tributarias, revisar la normativa laboral vigente o más ayudas públicas para investigación y desarrollo, entre otras.