Las empresas de alquiler de coches, en pie de guerra contra el aeropuerto

La reordenación del tráfico iniciada ayer en el aeropuerto de Málaga, que implica que todos los vehículos que quieran dejar o recoger pasajeros tendrán que entrar obligatoriamente en el aparcamiento con un tiempo gratuito máximo de 15 minutos, ha sentado como un jarro de agua fría a las empresas de alquiler de coches que operan en el recinto sin tener concesión, es decir, aquellas que no tienen plazas aseguradas en el garaje, ya que éstas tendrán que dar los mismos pasos que cualquier particular. Representantes de las patronales Aesva y Aeca se reunieron ayer con el director del aeropuerto de Málaga, Salvador Merino, y, por ahora no se ha llegado a ningún acuerdo. De hecho, la patronal amenaza incluso con tomar medidas legales.

Ana María García, presidenta de la Asociación de Vehículos de Alquiler de Andalucía (Aesva), aseguró ayer que "no ven viable" la medida adoptada por el aeropuerto y que se va a generar un "caos total". García explicó que en 2008 firmaron un convenio con Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena)a través de cual les fue cedido un espacio de 66 plazas para recoger o dejar pasajeros con una estancia de 90 minutos. "El aeropuerto nos dice ahora que el 28 de febrero fue el último día para poder aparcar allí y desde ayer hemos tenido que entrar en el parking", dijo García, quien apoya que el recinto se remodele pero exige que "nos den esas 66 plazas en otro lugar".

Aena remarca que es una "obra necesaria" y que los 'rent a car' pasan de 66 a 300 plazas

La presidenta de Aesva afirmó que el 80% de los vehículos de rent a car que circulan por Andalucía salen de la Costa del Sol y, además de las empresas que operan dentro del recinto, "hay miles de coches de fuera del aeropuerto porque hay una demanda muy grande". García aseguró que, además del sobrecoste que le va a suponer a las empresas el abono del parking porque es "inviable estar 15 minutos", "el parking no tiene capacidad para tantos vehículos, sobre todo en los momentos punta como el verano y parece que no se han dado cuenta". "Les hemos pedido al aeropuerto que lo estudien, que lo miren y que sean realistas porque tanta barrera no es operativa", añadió.

La presidenta de Aesva remarcó que están "indignados", denunció que la medida adoptada por el aeropuerto "es para hacer caja" y afirmó que este cambio va a afectar a muchas pymes, avisando incluso de que puede haber cierres y despidos. "Vamos a asesorarnos y tomar todas las medidas legales necesarias", subrayó.

La versión del aeropuerto de Málaga es distinta. Fuentes de Aena explicaron ayer que "en la reunión, hemos reiterado la necesidad de acometer la obra por el problema de accesibilidad del aeropuerto, con el fin de gestionar y optimizar la capacidad de la infraestructura, cada vez con mayor tráfico (en 2016, fueron más de 16 millones y medio los pasajeros), por lo que estamos adaptando la infraestructura a esa demanda y estamos cambiado para mejorar la accesibilidad". En este sentido, desde el aeropuerto afirman que las empresas de rent a car "pasan de disponer de 66 plazas para sus servicios a poder usar más de 300 plazas, en constante rotación, a lo que ayudan los 15 minutos gratis, pues se evita la permanencia de los vehículos ocupando una plaza". En definitiva, subrayan desde Aena, "se trata de una obra necesaria porque los viales deben estar expeditos por seguridad, estar libres para la circulación en caso de algún incidente, y por la calidad del servicio que se presta al pasajero para evitar atascos que impidan llegar a la terminal y coger el vuelo".