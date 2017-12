El 64% de las empresas reconocen no tener una política de conciliación

Más del 90% de los directivos de las empresas malagueñas consideran "fundamental", "muy importante" o "importante" la conciliación de la vida laboral, familiar y personal pero, a la hora de la verdad, el 64% de las compañías reconocen que no tienen política de conciliación y el 78% afirma que no disponen de ningún protocolo al respecto. Así se recoge en el Estudio sobre la conciliación en las empresas que ha sido desarrollado por el Foro de Empresas Socialmente Responsables de Málaga, la Confederación de Empresarios de Málaga y la Diputación y que fue publicado ayer.

El directivo es el primero que tiene que dar ejemplo

Los directivos de las empresas son los primeros que tienen que estar convencidos de la necesidad de establecer una política de conciliación en sus compañías porque si no creen en ello no hay nada que hacer. Entre las recomendaciones y buenas prácticas formuladas en el informe se destaca que "la cabeza visible en la empresa es la primera que ha de dar ejemplo conciliando y animando al resto del personal a hacerlo". También se subraya que "es fundamental olvidar el presentismo y trabajar por objetivos, maximizando tiempos y rentabilizando espacios", siendo posiblemente ésta una de las mayores tareas pendientes porque estar sentado ocho horas en el puesto de trabajo, al margen de que se sea o no productivo, ha estado siempre bien visto en la cultura empresarial española. Otras recomendaciones básicas son saber gestionar el tiempo, priorizando lo importante y delegando cuando haga falta. Y otro aspecto clave que no suele ser común es que la comunicación sea efectiva, es decir, que el mensaje, tanto de forma interna como externa, sea claro para evitar malentendidos y pérdida de productividad.