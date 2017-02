"La época de la encuesta y el bombón se acabó. Hay que analizar las redes"

Se crió en los hoteles de la Costa del Sol y desde abril del año pasado preside la patronal hotelera malagueña. Amable y con una sonrisa continua, asegura que responderá "a todas las preguntas que pueda". Supera el examen con nota y muchas ideas sobre la mesa para reforzar el sector turístico. -A los hoteleros no les gusta hablar de récord, pero el 2016 se ha cerrado con el mejor dato turístico de la historia. ¿Qué sensaciones tiene?

-Estamos contentos, pero no satisfechos. Ha sido un año bueno de números, pero no excelente porque no hemos colgado el cartel de completo. Un año excelente sería que en los 12 meses tuviésemos una ocupación media del 75%.

Tenemos el convenio colectivo más caro de España y un 80% de fijos y fijos-discontinuos. Si nos piden más, a la ruina"

-¿Cuál hay ahora?

-Entre un 60 y un 65%.

-Nos queda un 10% de cuota media para llegar.

-Sí y hay que hacerla en temporada baja para romper la estacionalidad.

-Llevamos 40 años hablando de estacionalidad. ¿No hay fórmula para acabar con ella?

-En verano todos paseamos por la Costa del Sol y vemos infinidad de eventos, mientras que de noviembre a febrero paseamos por los paseos marítimos y no vemos vida. Eso es lo que hay que incorporar. Actividades de ocio, que es lo que vendemos. Siempre he escuchado a mi padre [Luis Callejón, un histórico del sector turístico] decir que apenas estamos a tres grados de diferencia con Canarias en invierno y ellos están en temporada alta y nosotros en temporada baja. Y eso que Málaga está a dos horas y media menos de avión para cualquier europeo.

-Y Málaga tiene mucha más oferta complementaria.

-Muchísima más. De todo tipo y de calidad. Pero no sabemos vender eso. Nuestro invierno suave es envidiable para cualquier europeo.

-Pero es la pescadilla que se muerde la cola. Los empresarios no abren porque no hay actividad y no hay actividad porque las empresas no abren.

-Correcto. El trabajo que está haciendo el Ayuntamiento de Málaga o la Diputación incorporando a los empresarios en las decisiones importantes de promoción turística nos ayuda a todos, porque nosotros sabemos lo que quieren los clientes porque están en nuestras casas. Todo el tejido económico de la provincia, no solo el hotelero, debemos seducir a los turistas para que vengan en invierno y fidelizarlos. Cuando alguien piensa en visitar un destino lo hace porque hay algo que le llama la atención, que le mueve un fin de semana a coger un vuelo por 60 euros y desplazarse en lugar de quedarse en su casa. Seducen las experiencias y aquí tenemos miles. Vamos a hacer paquetes de esas experiencias. Yo compro la leche por internet y me avisa cuando me falta. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? ¿Por qué al que se compre unas zapatillas de trekking no le decimos que tenemos 600 kilómetros de senderos en la provincia, con unas condiciones climatológicas que no va a tener en Europa?

-¿Y por qué no lo hacemos?

-En eso estamos trabajando. En coger los comentarios de los clientes, que están flotando en la nube, y analizarlos. Vender lo que la gente quiere mediante paquetes.

-Pero parece que los empresarios le dan la responsabilidad a la Administración y al revés.

-Es un trabajo conjunto. No podemos ir cada uno por su lado, que es lo que ha pasado siempre. El hotelero siempre se ha preocupado de la ocupación de su hotel, yendo a ferias a vender a touroperadores. Hoy en día vamos de la mano de las Administraciones porque nos ponen las instalaciones para poder trabajar allí. Eso es fundamental y necesario. Para acabar con la estacionalidad tenemos que ir todos, no solo los hoteleros y las Administraciones. Málaga capital es un ejemplo de ello. Es una ciudad que vivía de espaldas al mar, se ha transformado completamente en 20 años y ahora es un punto de inversión turística a escala mundial. Todo el mundo está loco por invertir en Málaga, que tiene una ocupación hotelera media del 78%, un volumen envidiable.

-En el debate de si recibimos turistas prestados de otros destinos del Mediterráneo o el crecimiento de viajeros es por la calidad de la oferta propia, ¿qué cree usted?

-El concepto prestado implica devolución y no me gusta usarlo. Entiendo que son clientes que iban a ir a un destino y por h o por b, dentro del abanico de oferta, se plantean ir a otros destinos con las mismas características o similares. Nosotros estamos en ese listado. Ofrecemos toda la oferta turística: deportivo, cultural, gastronómico, natural, salud, religioso... Y de calidad. Creo que vienen por nuestro trabajo realizado durante todos estos años.

-No es por chovinismo, pero es cierto que hay pocos destinos en el mundo con la misma oferta complementaria de Andalucía en un radio relativamente corto. Con playa, nieve, cultura, parajes naturales...

-Totalmente. Tenemos todo el producto y la Costa del Sol representa el 48% de las plazas hoteleras de Andalucía. La Costa del Sol está ahora bajo el manto de Andalucía y es fantástico, pero si sales de Europa la gente no sabe dónde está Andalucía. Sin embargo, la Costa del Sol, Marbella o Torremolinos son puntos que se conocen en todo el mundo porque han venido presidentes o artistas en su tiempo que le dieron nombre. Igual es interesante seguir trabajando con la Costa del Sol como punta de iceberg y el resto de la oferta complementaria andaluza meterla en ese paquete, sacándola a la vez.

-Este es el eterno debate de las marcas en el que llevamos 20 años.

-Efectivamente. No comparto la guerra de las marcas pero sí digo que la Costa del Sol sí tiene verdaderamente un nombre internacional y deberíamos seguir potenciándolo para seguir atrayendo a todo lo demás. Es estupendo que haya lazos de unión empresariales entre las ocho provincias andaluzas para complementarnos, porque cada una tiene su característica determinada. Pero el 48% de las plazas hoteleras están en Málaga, que está en el centro geográfico andaluz. Desde aquí se pueden distribuir y repartir los turistas.

-El objetivo de la Junta de Andalucía es aumentar el número de turistas en general entre todas las provincias.

-Lo comparto, pero tenemos que saber empaquetar cada producto y para eso tenemos que escuchar lo que nos piden los clientes. Yo soy de la época de la encuesta y el bombón en la cama de la habitación y eso ya se ha acabado. Nosotros ya no le podemos hacer perder el tiempo a los clientes rellenando encuestas. Ahora el turista lo comenta todo en cuanto llega a un destino. Eso es lo que tenemos que ser capaces de capturar para vender mejor el producto y sacarle el mejor rendimiento.

-¿No le están sacando todavía provecho los hoteleros a toda esa información en redes, al famoso Big Data?

-Estamos empezando a saber seleccionar los comentarios, qué opinan de nuestros establecimientos y de nuestro destino, lo que pasa fuera de nuestro hotel. Si vas a un hotel maravilloso de Amsterdam, con grandes comentarios, pero en cuanto sales pisas dos cacas de perro en la calle, tu comentario es que la calle es sucia. El que lo lea se retrae. Tenemos que ver todos los comentarios en redes, positivos y negativos, y mejorar entre todos. Tenemos que informar al cliente de ofertas tematizadas sin que lo pida, para generar necesidades de experiencias.

-¿Se está haciendo en otros destinos turísticos españoles?

-No lo sé.

-¿Los hoteleros ya piensan en esto o estamos aún en una generación más chapada a la antigua?

-Estamos en una época de cambio. La tecnología avanza de forma vertiginosa. Los hoteleros, poco a poco, nos estamos adaptando, pero lo tienen que hacer todas las industrias. Hay que ser hábiles en la captación de los viajeros.

-Las redes sociales también tiene su peligro. Me han comentado que hay clientes que amenazan con poner comentarios negativos si no reciben contraprestaciones a cambio. ¿Es cierto este chantaje?

-Sí. Espero que llegará el momento en el que la falsa información será delito, en el que se persiga. Todo lo hacemos con el teléfono móvil, igual hasta nos lo acaban metiendo en la piel, y es cierto que nos llegan esos chantajes, no solo a los hoteles sino que imagino que a cualquier establecimiento de cara al público. Pero tienen más peso los comentarios positivos. Los propios gestores como Tripadvisor están cuidando mucho ver cuáles son los comentarios falsos para sacar algo a cambio y que no van acorde con el establecimiento, porque se ve que mayoritariamente hay positivos.

-Es decir, que la mayoría de gente es honrada.

-Sí, yo tengo esperanza en eso. Hay que acabar con la picaresca informática.

-¿Cuánta rentabilidad han ganado los hoteles malagueños en estos dos últimos años?

-Llevamos dos años de ascenso pero estamos por debajo de los números de 2009, por lo que nos queda mucho recorrido. El año pasado subimos un 5,8% en pernoctaciones y un 4,7% en mano de obra, por lo que va muy acorde. Pero queda mucho para recuperar todo lo que hemos soportado estos años, desde la subida del IVA que hemos tenido que asumir los empresarios a un convenio colectivo que es el más caro de España. Se olvida muy rápido el pasado y hemos tenido pernoctaciones muy bajas.

-Pero los empresarios saben que hay ciclos buenos y malos.

-En el cómputo general de los últimos 10 años estamos por debajo de la rentabilidad esperada y ahora vemos un poco de luz.

-Se critica mucho la calidad del empleo. Susana Díaz y el consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández, reclaman por activa y por pasiva un empleo "estable y de calidad" en el sector turístico, por no hablar de los sindicatos.

-Tenemos el convenio más alto de España, el 50% de la plantilla es empleado fijo, el 30% es fijo-discontinuo y solo tenemos un 20% variable en temporada. Y siempre de calidad. Cuando me hablan de trabajo de calidad no me doy por aludido, porque si nos piden más todavía vamos a la ruina. ¿Qué quieren? ¿Qué cerremos? Si hacemos una encuesta a nuestros trabajadores, la satisfacción sería muy elevada porque es una de las industrias que más respetan a sus trabajadores porque sin ellos no somos nadie. Son la cara al público y es fundamental su cualificación porque si no están contentos podemos perder a clientes de por vida.

-¿Qué supondrá la apertura del hotel Miramar en la capital?

-Málaga tiene muy buena ocupación y se pueden incorporar más plazas. El Miramar va a ayudar porque ya era hora de que la capital tuviera un cinco estrellas gran lujo y no solo Marbella. Va a traer más turismo de alto poder adquisitivo. Pero nos faltan tiendas de marcas muy prestigiosas para atraer a ese mercado, porque las que hay están en Marbella.

-¿Hacia qué tipo de hotel se va?

-Somos 7.000 millones de personas en el mundo con gustos diferentes. Nos tenemos que acoplar a la demanda. Habrá varios tipos de hoteles, pero todos con un servicio excelente. El cliente se tiene que sentir mejor que en su casa y en base a eso se puede tematizar lo que se quiera.

-¿En qué mercado habría que incidir más?

-En el chino. Son muchos y con que salga el 1% son 100 millones de turistas. Para atraerlos hay que poner todos los carteles en chino porque son muy especiales y no suelen hablar inglés. Luego hay que seguir trabajando continuamente en los mercados tradicionales. Y podemos hacer promoción casi sin movernos del sillón, invadiendo las redes de sensaciones.

-Para el chino somos una pulga más.

-Sí, pero sabemos lo que le atrae. Vamos a vendérselo. El flamenco, los monumentos, la gastronomía... Vamos a personalizar.

-Comentábamos al principio que llevamos 30 años hablando de estacionalidad y llevamos otros tantos del saneamiento integral.

-Sí y me duele tener que decirle a mi hijo que no hemos sido capaces de solucionar esto igual que le digo a mi padre que tampoco han sido capaces. Si solo salen natas en verano, ¿es que las depuradoras no funcionan, que hay demasiada gente o que los conductos que hay son demasiado pequeños? Igual no es solo crear nuevas depuradoras sino también ampliar los conductos.