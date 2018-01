El equipo del PP, reprobado al completo por el caso Bravo

El caso Marina Bravo, a través del cual la diputada de Medio Ambiente concedió una veintena de contratos a la empresa de su cuñado y en la que trabaja su actual pareja, provocó ayer una considerable reprimenda por parte de todos los grupos de la oposición, que reprobaron al equipo de gobierno del PP al completo por esta situación. El PSOE presentó una moción de urgencia sobre esta materia en la que incluyó al final una enmienda con la solicitud de reprobar al equipo de gobierno popular y ésta salió adelante con los 16 votos de PSOE, Ciudadanos, Málaga Ahora e Izquierda Unida y los 15 en contra del PP.

Era el tema estrella del día y hubo que esperar seis horas para que se iniciara el debate. Antes de que comenzara su intervención el portavoz socialista Francisco Conejo, el presidente de la Diputación y del PP en Málaga, Elías Bendodo, intentó apaciguar los ánimos al asegurar que "los diputados deben comunicar por ley si hay algún tipo de incompatibilidad" y adelantó que, con el apoyo de Ciudadanos, iban a solicitar a la Secretaría General que se iniciara un procedimiento durante el mes de febrero para saber si efectivamente la diputada Marina Bravo tuvo o no un conflicto de intereses. Ni Bendodo ni Bravo hablaron de dimisión, aunque habrá que esperar a ese informe de los funcionarios. PSOE, Málaga Ahora e IU votaron a favor de solicitar la "inmediata dimisión" de Bravo, pero la abstención de los dos diputados de Ciudadanos hizo que no saliera adelante. Lo mismo ocurrió en la petición socialista de llevar toda la información a la Fiscalía, ya que el portavoz de Ciudadanos, Gonzalo Sichar, manifestó que no corresponde a la Diputación ese tipo de actuación.

Conejo detalló, como se ha publicado en estos últimos días, que Bravo había realizado contratos a dedo por valor de 190.000 euros a la empresa Tu imagen integral adaptada, que es propiedad del cuñado de la diputada y en la que trabaja su pareja. Conejo denunció que entre junio de 2014 y octubre de 2017 el área de Medio Ambiente le concedió 20 contratos a esta compañía por un importe individual inferior a 18.000 euros sin IVA para que no se necesitara un concurso público. Entre esos contratos, hay dos a esa empresa por un plan de dinamización turística de Júzcar que, según entienden desde el PSOE, se fraccionaron de forma incorrecta para que el importe de cada contrato fuera menor a esos 18.000 euros sin IVA que marca la ley.

El portavoz socialista aprovechó la ocasión para atacar directamente a Bendodo, a quien acusó de haber realizado "contratos a dedo a amiguetes" cuando fue concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Málaga y de ser "el responsable intelectual de esta forma de funcionar". "Es la marca de Bendodo, Bravo es una alumna y la Diputación es la casa de la corrupción del PP", dijo Conejo ante las quejas de la bancada de los populares.

Bravo se defendió argumentando que "todo se ha hecho conforme a la ley", recordó que el PSOE ya había trabajado anteriormente con esa empresa y afirmó que "me siento muy orgullosa de mi trabajo y no pienso permitir que lo tiren por el suelo". La diputada señaló que se sentía víctima de un "linchamiento", de un "ensañamiento" y acusó a Conejo de "no tener calidad humana ni respeto por sacar fotografías personales de una red social cuando yo nunca he escondido nada". Bravo también comentó que no se había realizado un fraccionamiento de esos dos contratos de Júzcar y reiteró que todos los contratos "son absolutamente legales".

El portavoz de Ciudadanos, Gonzalo Sichar, sí vio un "claro fraccionamiento" en los contratos de Júzcar y le preguntó hasta en dos ocasiones a Bendodo si cesará a Bravo y a la diputada si dimitirá si los habilitados demuestran que ha habido incompatibilidad, aunque no obtuvo respuesta. En cualquier caso Ciudadanos no solicitó "de momento" la dimisión de Bravo.

La portavoz de Málaga Ahora, Rosa Galindo animó a Bravo a que demostrara en la Fiscalía si no había realizado ninguna infracción y el portavoz de IU, Guzmán Ahumada, le pidió a la diputada de Medio Ambiente que "dimita porque es la salida más digna que puede tener". "Dimitir no es echarse la culpa sino salir dignamente ante una más que probable metedura de pata", resaltó Ahumada.

El Pleno sí aprobó, con el visto bueno de Ciudadanos, instar al equipo de gobierno a no realizar más contratos menores "sin que se establezca un procedimiento que garantice publicidad y concurrencia de las empresas" y rechazó, con PP en contra y la abstención de los naranjas, la creación de una comisión para analizar los contratos menores adjudicados a un mismo proveedor.