Un equipo de informáticos logra el proyecto mejor financiado de la UMA

Los investigadores del Departamento de Arquitectura de la Computación han logrado el proyecto científico con mejor presupuesto de la Universidad de Málaga (UMA) concedido por el Ministerio de Economía en 2016. El equipo ha conseguido 405.000 euros más dos contratos para doctorandos con una propuesta que plantea desarrollar nuevas aplicaciones, hardware y modelos de programación y técnicas de optimización que hagan más eficiente el procesamiento de cantidades masivas de datos.

Óscar Plata, director del Departamento de Arquitectura de la Computación, resalta el excepcional desarrollo que ha tenido el procesamiento masivo de datos en la sociedad digital. Casi cualquier comportamiento puede convertirse en un dato. Da igual que se trate de una búsqueda en internet, una compra o una consulta médica. "Digitalizar y almacenar es fácil y barato, pero en sí mismo no tiene valor. Hay que procesar esa información", precisa el catedrático. Un ejemplo al alcance de todos los públicos lo proporciona Google. Cada búsqueda es información que capta ya sea para "aprender" y anticiparse a las siguientes búsquedas del usuario o para utilizarla con fines publicitarios.

Digitalizar datos es fácil, lo complicado es extraer conclusiones de información heterogénea

La demanda para convertir los datos en información de valor ha crecido de manera agigantada en los últimos años a medida que estos procedimientos saltaban a la economía, el marketing y el consumo en general. Mientras el procesamiento masivo de datos se circunscribía las ingenierías y la ciencia, las herramientas para el procesamiento intensivo de datos eran muy eficaces. "Muchos de los problemas científicos se resuelven con ecuaciones diferenciales con cálculo matricial" indica Óscar Plata para precisar que se trata de información regular, fácil de estructurar y, por tanto, relativamente sencilla de manejar.

Sin embargo, si se trata, por ejemplo, de los datos que proporciona Google ni existe regularidad ni se puede estructurar esa información. "Fuera de las ciencias y las ingenierías ya no tenemos ecuaciones, sino grafos irregulares con datos de muy diferente procedencia. Los algoritmos son más complejos y no se adecuan a las arquitecturas que teníamos". En resumen, herramientas de big data disponibles resultan ineficientes para manejar esta información, no por su cantidad, sino por su heterogeneidad. Ese problema es precisamente el reto que persigue el proyecto Arquitecturas de altas prestaciones para aplicaciones intensivas de en datos. El grupo de la Escuela de Informática de Málaga se propone como hito seleccionar aplicaciones, desarrollar modelos de programación, técnicas de optimización y hardware que hagan más eficiente la explotación de cantidades ingentes de información heterogénea.

Los investigadores se han marcado junto a estos objetivos desarrollar soluciones que también resulten más eficientes desde la perspectiva del tiempo y el consumo de energía. Óscar Plata precisa que el consumo, tanto de los equipos en sí mismos como de los sistemas de refrigeración que necesitan, implican un coste "que las empresas tienen muy en cuenta". Ese detalle todavía va a más si se trata de dispositivos que funcionan con baterías, como los teléfonos o todos los que están por venir de la mano de la ola del internet de las cosas. "Se requerirá el menor consumo posible ya sea porque dependa de una batería o porque se quiera moderar el consumo doméstico".

El segundo objetivo colateral del proyecto es mejorar los tiempos que se emplean en el procesamiento masivo de datos porque convertir la información en negocio o en estrategia empresarial es también cuestión de oportunidad y momento.

El Departamento de Arquitectura de Computadores de la Universidad de Málaga lo componen en la actualidad unas 35 personas, entre las que figuran una veintena de profesores más 10 becarios contratados mientras realizan la tesis doctoral. En el proyecto participan casi todos los docentes, así como los becarios, más dos profesores de la Universidad de Córdoba a los que se sumarán los dos doctorandos para los que también se ha obtenido financiación. De hecho, el equipo malagueño es el único de España en el campo de las tecnologías de la información que ha obtenido dos becas para la formación de personal investigador. Esta línea de ayudas predoctorales es una de las que más ha acusado la acción de los recortes durante los últimos años.

El grupo de Arquitectura de la Computación de la Universidad de Málaga lo fundó el catedrático Emilio López Zapata a mediados de los años 90, cuando llegó procedente de la Universidad de Santiago de Compostela. Uno de los primeros en integrarse en el grupo fue su primer doctorando en Galicia, el hoy también catedrático Óscar Plata. El equipo creció con vigor en los 90 y primera década del siglo XXI. "Había financiación, teníamos mucha docencia y pudimos formar a muchos doctores en aquellos años. Ahora estamos más estabilizados", indica Óscar Plata.

La crisis les ha alcanzado con músculo lo que les ha permitido capear el temporal sin demasiados contratiempos. Siempre han logrado financiación aunque no en las magnitudes del pasado. "A finales de los 90 conseguimos más de un millón en un proyecto del plan nacional", recuerda Óscar Plata. No obstante, en 2016 han sido el grupo de la UMA que ha conseguido más financiación de las dos convocatorias del Ministerio de Economía (Retos y Excelencia) y en 2013, en pleno ojo del huracán, también fue el grupo que obtuvo mayor financiación en Málaga. Entonces fueron 171.800 euros.