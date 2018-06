El equipo malagueño del presidente Sánchez

Apenas una semana después de que prácticamente por sorpresa el socialista Pedro Sánchez se convirtiera en el nuevo presidente del Gobierno, tras prosperar una histórica moción de censura, aún siguen irradiando satisfacción la cara de los que contra y viento marea lo han defendido en los difíciles momentos que ha tenido que superar en los últimos años. En la provincia de Málaga, los llamados sanchistas conforman un férreo núcleo de apoyo con nombres de peso histórico en el partido que no han tenido nunca reparos en posicionarse a favor de la persona que consideran idónea para traer el cambio a un PSOE que arrastra su periodo más negro.

Alcaldes, concejales y los cinco ex presidentes vivos de la Diputación provincial forman fundamentalmente el equipo de fieles afines al hoy presidente de España que han dado la cara a su favor en contra del aparato orgánico del partido andaluz y que sienten más que nunca que no se equivocaron en su apuesta. Enrique Linde, ex presidente de la institución supramunicipal y también de la Autoridad Portuaria de Málaga, ha sido pieza clave y consiguió una foto histórica en la que otros cuatro ex presidentes de la Diputación ( Juan Fraile, Salvador Pendón, Antonio Maldonado y José María Ruiz Povedano) inmortalizaron su aval a Pedro Sánchez de cara a las primarias en las que se batió a duelo con Susana Díaz para hacerse con la secretaría general.

Su evolución ha sido sorprendente", sentenció Linde al ser preguntado por cómo veía lo ocurrido en los últimos días. "Ya sorprendió en las primarias, en la moción de censura y la culminación de la sorpresa ha sido el Gobierno que ha hecho", aseguró el socialista, que insistió en que en su caso "confirma su valía y su capacidad política".

A su juicio, "ha demostrado que sabe hacer política y que se crece en la adversidad por su fortaleza y determinación para superar todas las críticas y ninguneos que ha tenido que soportar".

Muerto políticamente para muchos en varias ocasiones, ha resucitado en todas ellas cual ave fénix hasta llegar a coger las riendas del país en un momento francamente delicado que requiere de la unidad del partido. Ya lo dijo el año pasado en una entrevista concedida a este periódico el que fuera presidente de la plataforma de apoyo a Pedro Sánchez en Málaga y en la actualidad secretario ejecutivo de Movimientos Sociales del PSOE, Ignacio López, y que tras salir adelante la moción de censura ha declinado hacer declaraciones: "Pedro Sánchez nunca estuvo muerto. Ha habido un problema de percepción de la realidad, hay quien ha estado ciego, incluso algunos parece que todavía lo están".

El también hijo de Hilario López Luna, ex subdelegado del Gobierno en Málaga durante la última etapa socialista en el Gobierno, se erigió como uno de sus mayores defensores y tras las primarias en las que Sánchez resultó ganador resaltó que "ahora tenemos que trabajar en los territorios sobre la unión, para poner en marcha el modelo de partido que hemos aprobado". Y lo dijo en alusión a Andalucía, donde aseguró que "aún se ve una división de sectores auspiciada por los que no quieren propiciar el relevo de nuevos compañeros".

Los pocos cargos orgánicos del PSOE que se atrevieron a defenderlo en su momento públicamente han pagado un alto precio político, pero a ninguno parece importarle. El alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, que es además uno de los 250 miembros del comité federal del PSOE, reconoció que su apuesta "me ha costado pagar algunos peajes", aunque nada de eso tiene importancia cuando "ahora viene el resultado de haber podido llegar a un Gobierno que nunca en la historia de la democracia ha estado tan preparado, tan europeísta y al que nadie puede ponerle un pero".

Para el alcalde del pueblo, al que se le llegó a conocer como la Galia sanchista, lo más importante es que Pedro Sánchez "le ha dado una inyección de ilusión a la gente que no tenía" y señaló que a partir de la composición del nuevo gobierno "se ha visto que quería un cambio y ha apostado por renovar el país".

La perseverancia que ha tenido y la tranquilidad a la hora de afrontar las cosas han sido, en su opinión, las claves del éxito. "Yo le decía que tenía que ser el alcalde de España y lo ha conseguido dándole empatía", se congratuló.

También en esa campaña de apoyo al ahora presidente del Gobierno estuvo desde el principio la concejal de El Burgo Mariló Narváez y la alcaldesa de Ardales, María del Mar González. En el caso de ésta última, explicó que apostó por Pedro Sánchez porque "quería un modelo de partido dialogante y participativo que escuchara al militante y creía que él representaba esa forma de entender la política". Con lo ocurrido en la última semana, aseguró que "ahora ha acallado muchas voces dentro del partido a nivel nacional porque prácticamente ningún peso pesado lo defendía", mientras que insistió en que "ha demostrado ser una persona con tesón que tiene las ideas muy claras".

Pero para la regidora, a partir de ahora se deben tener "los pies en la tierra" debido al momento complicado en el que el PSOE ha llegado al Gobierno. "Será suficiente con que se vean pequeños cambios", señaló González, que dijo confiar en Pedro Sánchez y en que "lo haga bien dentro de lo que las circunstancias le permitan".

A Javier García León, que concurrirá a las primarias para elegir al candidato del PSOE a la Alcaldía de Fuengirola para las próximas elecciones municipales, también le ha costado caro el apoyo abierto demostrado al actual presidente del Gobierno, aunque aclaró que "hemos pagado con mucho gusto de precio de nuestras cabezas al haber sido completamente arrinconados por la dirección provincial del partido". Ahora, considera, que es un momento de celebración "pero no por nosotros al haberlo apoyado, sino porque más allá lo importante es que se lleven las políticas del PSOE al Gobierno de España".

Lo que más destaca García León del secretario general de los socialistas es que "es una persona coherente, honesta y que ha sabido elegir con acierto el nuevo consejo de ministros". Así, recalcó que "no era el problema como decía Susana Díaz sino la solución" y calificó de "ridícula y mediocre" la actitud de los que "están buscando en el cajón las fotos que se hicieron con Pedro Sánchez en las primeras primarias".

Y es que todos los que se posicionaron a favor de Sánchez coinciden en que se han sentido solos en este proceso en el que "sólo defendíamos que un partido democrático con 130 años de historia era una injusticia que se obligara a dimitir a un secretaria general sin tener en cuenta a la militancia", recordó Rafael Fuentes, el que fuera portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Málaga y candidato a las últimas primarias para elegir al secretario general de la provincia.

Unas 250 personas fueron las que aquella noche de octubre de 2016 se reunieron de forma espontánea en el Centro Cívico para mostrar su disconformidad con lo ocurrido tras la dimisión de Sánchez. "Lo hicimos por sentimiento y democracia interna", señaló Fuentes, que reconoció que "no podíamos imaginar aquel día que se iba a llegar a cambiar el partido y gobernar para cambiar la sociedad".

El ex presidente de la Diputación provincial de Málaga Salvador Pendón fue otro de los que no dudaron en posicionarse en contra del aparato político del PSOE y ahora siente "una gran satisfacción por ver cómo aquella persona en la que confiamos un grupo de compañeros se consolida y ha demostrado que puede actuar de forma independiente sin otro objetivo que servir a las necesidades que tiene el país en estos momentos". Pese a que también reconoce que lo vivido fue "duro", es pasado y confió en que Pedro Sánchez goce del apoyo del partido por responsabilidad porque "gobernará en un situación difícil en la que no se deben esperar milagros".

Pase lo que pase, para el que también fuera presidente de la Diputación de Málaga Juan Fraile lo más destacado es "la gran fortaleza que Pedro Sánchez ha demostrado para devolvernos la ilusión a los socialistas a los que nos ha sacado de los cuarteles de invierno y nos ha puesto en órbita".

Tanto es así que recordó que en poco más de una semana "hemos pasado de la aprensión más absoluta a estar en la nube más alta". Eso sí, a partir de ahora advirtió que "la preocupación es no defraudar las altas expectativas creadas y eso es en realidad lo más difícil".