La espera que desespera

La buena costumbre de la que pudo presumir el Ayuntamiento de Málaga durante un buen puñado de años, tener listo el presupuesto municipal con el arranque mismo del nuevo año, empieza a transmutarse en otra costumbre mucho menos positiva: retrasar la aprobación de las cuentas al menos hasta el mes de marzo. Eso es justamente lo que va a ocurrir este ejercicio, si no hay milagro de por medio, y es justamente lo que pasó el año pasado, cuando al equipo de gobierno del PP no le quedó otra que convocar el Pleno de impulso inicial. En aquella ocasión, el alargamiento de los plazos se relacionó con la convocatoria de las elecciones generales en diciembre de 2015 y el ensimismamiento de todos los grupos municipales por estar más atentos a lo que pasaba en el orbe nacional que por la tarea local. Ahora, por lo que se ve, sin elecciones de por medio, la excusa empleada no ha mucho por los responsables del área de Economía y Hacienda tenía más que ver con la dejación del Gobierno central a la hora de fijar el techo de gasto.

Superado este estadio y en el momento final de la configuración de las cuentas del nuevo ejercicio, puede concluirse que haber presupuestos habrá, que muy probablemente subirán algo las inversiones, aunque, en síntesis, será una copia más o menos fiel de los números de 2016. El pasado viernes, seguramente vencido por la presión de ser interpelado interminablemente por el asunto, al concejal de Economía, Carlos Conde, no le quedó otra que soltar al menos una migaja informativa. 750 millones. Ese es el montante de las cuentas municipales. Un 3% más. Y hasta ahí pudo leer. Seguramente porque habrá poco texto más escrito.

La tardanza en aprobar el documento, más allá de una cuestión simbólica (no hay trámite más importante a lo largo de un año en la Casona del Parque que este) tiene un efecto claro sobre el funcionamiento ordinario del Consistorio. A saber. La prórroga del presupuesto de un año a otro garantiza en todo momento los denominados gastos corrientes. Es decir, las nóminas de abonan con normalidad; los costes derivados de los servicios municipales están salvaguardados, caso de la limpieza o la recogida de basuras; así como el mantenimiento de centros escolares, de las calles...

¿Donde se nota entonces? La caja de las inversiones o actuaciones de nuevo cuño queda cerrada a al y canto y la firma de nuevos convenios con colectivos, asociaciones y entidades queda bloqueada. Eso, en el caso que nos ocupa, genera una espera que desespera en algunas de las áreas que tenían en previsión poner en marcha procedimientos de contratación y que se ven incapaces de hacerlo al no disponer de los créditos necesarios.

A las áreas se suman los distritos, los entes que más directamente han de responder a las peticiones, siempre numerosas, de los vecinos. A modo de ejemplo. El área de Movilidad, según reconoce su concejala, Elvira Maeso, se topa con que la ausencia de nuevo presupuesto le impide poner en marcha el concurso mediante el que contratar la ampliación de las estaciones de bicicleta en alquiler a lo largo de la ciudad.

La demora, más allá del escollo con el que ahora se encuentra, viene de largo, dado que desde casi mediados de 2015 el equipo de gobierno del PP ya venía hablando de la idea de crear otros 100 puntos para un millar de bicis. El valor de la intervención constata la envergadura de la misma: unos 36 millones de euros. A estos servicios, por más dudas que se hayan podido deslizar, se incluiría el mantenimiento de las estaciones y bicis ya en servicio. Así al menos lo asegura Maeso. El de las bicis es un ejemplo del efecto que tiene la parálisis presupuestaria, pero no el único. En el área de Seguridad no podrán impulsar la compra de la nueva partida de chalecos para los agentes de la Policía Local, con unos 55.000 euros previstos, hasta que las cuentas sean una realidad. Dice Mario Cortés, concejal del ramo, que con ese dinero se pretenden comprar unos 200 chalecos y que con los mismos se dará cobertura plena a la plantilla. Cortés, además es concejal del distrito de Puerto de la Torre, y admite la dificultad que entraña la actual situación. "Todas las peticiones vecinales las tenemos apuntadas hasta que tengamos presupuesto", apunta.

En el distrito de Bailén-Miraflores, señalan fuentes municipales, ocurre otro tanto. "Son cosas que a nivel de ciudad pueden parecer ridículas, pro que para los vecinos del barrio tiene mucha importante", expone esta fuente, que alude directamente al problema con el que se encuentra el distrito en este momento para el Día de Andalucía. Esa jornada festiva la Junta de Distrito de la zona colabora tradicionalmente con la aportación de 450 bollos para el desayuno andaluz del colegio Antonio Garvayo. "Si no tenemos la posibilidad de trabajar con el anticipio de caja fija no puedo pagar los bollos", resume la fuente, que recuerda que el año pasado "se llegó apurado". Algo semejante ocurre con el acuerdo necesario para contratar la cartelería para las cofradías de la zona con motivo de Semana Santa.

¿Y qué pasa con las obras para arreglar cualquier desperfecto en la zona? En el caso de que se tratase de una nueva contratación, tendría que guardar su turno. Aunque previendo que pudiese pasar lo que finalmente ha pasado con el presupuesto, en Bailén-Miraflores aseguran que "a finales del año pasado se hizo una petición de suministro de material grande, de manera que si hay algún desperfecto se pueda arreglar sin necesidad de realizar una compra".