Una estudiante china denuncia una agresión e insultos racistas en el Cercanías

Una estudiante de Erasmus de China ha denunciado una agresión racista que, según su testimonio, sufrió el pasado domingo cuando viajaba en un tren de Cercanías desde Fuengirola. Según su testimonio, hicieron el amago de lanzarle a la cara un cigarrillo encendido que fumaba uno de los presuntos autores. Supuestamente, la insultaron y se mofaron de su acento asiático -no habla con soltura español- "de una manera insultante" tras golpearle varias veces en la cabeza desde el asiento trasero.

La joven explicó ayer en declaraciones a este periódico que regresaba de la Feria Internacional de los Pueblos de la citada localidad y, al subirse, se quedó dormida. Fue entonces cuando sintió unos golpes en la cabeza. "Después de varias veces no pude aguantar más y me levanté. Dije bien fuerte que me estaban golpeando y que pararan. Es inmaduro, racista y maleducado. Si sigue haciendo esto voy a llamar a la Policía", apostilló.

La joven, que ha denunciado los hechos en la Comisaría de Sevilla, aseguró que recibió insultos como "puta china" y "china de mierda vuelve a tu país". Según destacó, los supuestos autores formaban parte de un grupo de 10 adolescentes de unos 17 o 18 años, a los que acusa de mantener un actitud "racista".