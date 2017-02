Los estudiantes de IES La Rosaleda protestan por la falta de profesores

Los alumnos del IES La Rosaleda se congregaron ayer en la puerta del centro educativo con una pancarta que rezaba: Sin profesores no obtendremos titulaciones. Protestaban por el sistema implantado por la Junta de Andalucía a la hora de suplir una baja laboral del profesorado.

Según informó Fernando Rosas, director del centro, actualmente todas las bajas del profesorado están cubiertas a excepción de una. "Este claustro tiene más de 160 profesores y solo falta uno que parece ser que ya se va a cubrir", afirma. De hecho, según cuenta el director del centro, ya se ha encontrado una profesora sustituta y hoy los alumnos ya deberían tener clase de dicha asignatura.

Precisamente fueron esos alumnos, según Rosas, los que ayer protestaban en la puerta del centro. El profesor imparte un módulo -asignatura - de un ciclo formativo de artes gráficas. "El problema es que ha estado y no ha estado", manifiesta el director del centro. Cuenta que el profesor estuvo de baja en octubre, se reincorporó la primera semana de vacaciones a la vuelta de Navidad y unos días más tarde se volvió a ir. Prácticamente los alumnos han estado la mayor parte del curso sin un profesor a cargo de esa asignatura. "Cuando no ha estado se ha solicitado la sustitución, pero es una sustitución muy específica y no hay profesorado con la titulación y los requerimientos que pedían en Recursos Humanos". Por ello, se abrió una bolsa extraordinaria para buscar alguien cualificado en la asignatura y poder suplir la plaza lo antes posible. "Desde el centro, desde la inspección educativa y desde Recursos Humanos se ha actuado con respecto a la normativa en vigor", confirma.

Dicha normativa - reflejada Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, sobre las de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo- viene a decir que en los centros docentes públicos se deberá pedir la sustitución de un profesor una vez hayan pasado diez días lectivos desde que se da de baja.