Un estudio explica la razón por la que el corazón esté a la izquierda

Investigadores de la Universidad de Málaga han colaborado en un nuevo estudio sobre el corazón que, liderado por la investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Ángela Nieto, han descubierto por qué este órgano acaba situándose a la izquierda durante su formación en el embrión. El trabajo ha sido desarrollado por el equipo de Neurociencias de la investigadora Nieto, un centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández que se ubica en Alicante, según informó la Universidad de Málaga a través de un comunicado.

El estudio señala que en el embrión el corazón aparece en un primer momento en la línea media, en el centro. Sin embargo, durante el desarrollo cardiaco dos grupos de células se incorporan desde la derecha y la izquierda, siendo las de la derecha mucho más numerosas, por lo que empujan al corazón y acaban desplazándolo a la izquierda.

Según esta investigación, el cuerpo humano es, supuestamente, simétrico, pero solo externamente. "Se habla de lado derecho e izquierdo, con dos manos, dos piernas, dos ojos, entre otros. Pero esa simetría es únicamente externa. En el interior, el organismo no se parece tanto. El hombre tiene dos riñones, pero solo un corazón, un hígado o un páncreas y su posición, además, no es aleatoria", según el comunicado. "Hasta ahora se pensaba que, para que se crease la asimetría en el embrión, había señales en el lado izquierdo que se reprimían en el derecho. Nosotros hemos descubierto que, además, hay genes que se expresan más en el lado derecho, y estos genes son los que provocan los movimientos celulares, más prominentes de derecha a izquierda", detalló Nieto. Los resultados han sido corroborados en embriones de pollo, pez cebra y ratón. "Al anular la función de dos genes que provocan el movimiento, el corazón no se desplaza", aseguró.