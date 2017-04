El exalcalde de Casares tenía fondos "no justificados ni controlados"

Inspectores de la Agencia Tributaria comparecieron ayer en el juicio por el caso Majestic, sobre la presunta corrupción urbanística en Casares, y aseguraron que detectaron en el ex alcalde Juan Sánchez y su núcleo familiar un enriquecimiento "no justificado" y la existencia de fondos en efectivo "no controlados ni declarados", que no pasaba por sus cuentas bancarias.

La Sección Novena de la Audiencia de Málaga acoge este juicio contra el ex regidor y otras ocho personas, entre ellas ex ediles y el responsable de la sociedad que llevó a cabo la promoción denominada Majestic y, según el fiscal, uno de los representantes en España de una organización internacional supuestamente dedicada al blanqueo. La vista continúa hoy.

Las promotoras abonaron "cantidades de dinero no inferiores a 286.200 euros"

La Fiscalía Anticorrupción en Málaga sostiene que los responsables de las sociedades promotoras abonaron al exalcalde "diversas cantidades de dinero, nunca inferiores a 286.200 euros", para "obtener un trato preferente por parte en todas las actuaciones urbanísticas que proyectaron". Señala que para dar apariencia legal a los fondos, supuestamente, se valió de sociedades interpuestas.

Los peritos expusieron las conclusiones de los informes patrimoniales realizados sobre Sánchez, su mujer -también acusada- y sus hijas, señalando que "no consta el origen" de los 9.000 euros empleados para adquirir tres sociedades, creadas por una entidad dedicada a eso. Han indicado que operando de esa forma se pretendía "la opacidad" de los titulares reales.

Asimismo, señalaron que queda "sin justificación" y "sin explicación", según el patrimonio conocido del matrimonio, los 90.000 euros ingresados en dichas sociedades a través de tres imposiciones distintas y han apuntado que "no se localiza la salida de fondos" para la adquisición de vehículos, uno en 2005 y otro en 2009.