Un error en el examen de Matemáticas II marca el segundo día de la 'Selectividad'

Las caras de alegría del primer examen de la antigua Selectividad se transformaron ayer en preocupación y llanto para aquellos que tuvieron que realizar el examen de Matemáticas II. Un error en una de las opciones y un enunciado "confuso" en la otra dificultaron una prueba que, según la percepción de los estudiantes, fue bastante más complicada y larga que las de convocatorias anteriores. Además, el tiempo restado en resolver el problema ocasionó que muchos dejaran sin terminar algunos de los ejercicios.

"Ha habido un montón de fallos en la estructura del examen, ha sido complicado y bastante largo", explicó ayer María, una alumna que necesita llegar al 10,8 para entrar en Enfermería. "En la primera opción pedían un punto de inflexión y aunque es una fórmula simple lo decían de forma muy confusa así que la gente se ha ido por la segunda opción y ahí es donde estaba el error", agregó. Esta alumna subrayó que a los 15 minutos de haber empezado el examen "han dicho que había una errata, lo han escrito en la pizarra, no se veía, tampoco entendíamos al profesor y hemos tardado otros 10 minutos más en solucionarlo, por lo que me ha faltado tiempo para hacer el último ejercicio, el de geometría que también era largo". Además, los alumnos se han quejado de que no se ha dado minutos extra y son muchos los que no han podido completarlo. "A nivel de Andalucía ya se están empezando a recoger firmas, deberían de haber sacado un ejercicio de reserva", consideró María Caballero. Y apuntó que "Matemáticas ha hecho un destrozo para la gente a la que pondere doble, puede bajar mucho la media, los que quieran entrar en Medicina pueden tener problemas, no llegan".

María Martín, alumna del colegio Sierra Blanca, también se declinó por la opción B. "La primera tenía un término que en clase no lo damos así, la gente no sabía lo que era", comentó. Comenzó por el ejercicio de la errata y cuando lo tenía casi hecho comunicaron el fallo. "Tuve que empezar desde el principio y no he podido terminarlo, he dejado un ejercicio a la mitad, no han dado ni un minuto más de tiempo", explicó esta alumna que vio a sus compañeras "llorando en los pasillos, en el baño y con la profesora". Ella quiere hacer el doble grado de Economía y ADE bilingüe y necesita un 11 para entrar. El próximo día 21 sabrá si ha sido posible.

Aquellos que eligieron la opción A del examen tuvieron cierta suerte, o no, según cómo se mire. A muchos estudiantes les llamó la atención que esta opción incluyera un ejercicio idéntico al que se eligió en 2003. En concreto, se trata de una ecuación, cuya resolución aporta 2,5 puntos. Hay que tener una memoria muy fina para recordar que se trata del mismo ejercicio que el de hace 15 años, una virtud de la que pueden presumir pocas personas. Sin embargo, el hecho de constatar esta coincidencia obedece a una cuestión mucho más básica, pues dicho ejercicio se incluye como ejemplo en el manual que la Junta de Andalucía pone a disposición de los estudiantes y que se cita como parte de las pruebas de 2003. Esta coincidencia -voluntaria o no- supuso una indudable ayuda para aquellos que se prepararon el examen con este manual.

Anoche más de 17.000 personas habían firmado una petición de change.org para que se repitiera la prueba.