Los examinadores de tráfico vuelven a la carretera obligados por la DGT

Los examinadores de tráfico están de vuelta en la carretera, al menos de manera parcial. La imposición de servicios mínimos por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) que entró en vigor desde ayer obliga al colectivo a ofrecer un 50% de la plantilla disponible para realizar exámenes de conducir, una medida que en Málaga las autoescuelas agradecerán debido a que la capital es de las pocas ciudades de España en las que la totalidad de los examinadores está respetando el paro.

La mitad de la plantilla en activo equivale en estos momentos a cinco examinadores de un total de 24 que hay en Málaga. Ello no corresponde en términos matemáticos a la mitad porque hasta nueve examinadores malagueños se encuentran de vacaciones durante este mes, por lo que se descuentan de la plantilla en activo. Además, hay otros que se encuentran de baja laboral, lo que termina rebajando el número de disponibles a diez.

Buena parte de la plantilla en Málaga está de vacaciones ya que no las cogió en verano

Ello supone, según cálculos de José Luis Conde, responsable en Málaga de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), unos 55 exámenes de conducir al día los lunes, martes y miércoles de cada semana, días en los que los examinadores están siguiendo su huelga parcial. La cifra, sin embargo, queda lejos de los 260 exámenes que se podrían realizar en una jornada laboral con condiciones normales.

En función de las incorporaciones en las próximas semanas el número de examinadores ofreciendo servicios mínimos aumentará o disminuirá, debido a que una buena parte de ellos está cogiendo durante este mes las vacaciones que no aprovecharon en verano a causa de la huelga, que entonces se encontraba en su punto álgido. Ahora, con la situación enquistada hay miembros del colectivo que están aprovechando para disfrutar de las vacaciones antes de que acabe el plazo del 15 de enero, cuando su calendario laboral hace borrón y cuenta nueva. Los examinadores no están de acuerdo con la "imposición por decreto" de los servicios mínimos, como aseguró Conde, y están pendientes de presentar un recurso judicial contra los mismos que decida si "cumplen con la reglamentación de servicios mínimos", indicó el responsable de Asextra. El recurso no está aún presentado, si bien la asociación de examinadores espera una respuesta pronta, "para la semana que viene posiblemente", cuando este se ponga a disposición judicial.

Sin embargo, el colectivo espera que los "acercamientos de posturas" con la DGT durante la semana pasada surtan efecto y la autoridad general de tráfico responda de manera favorable a la propuesta de acuerdo que el comité de huelga de Asextra propuso en la misma reunión en la que existió el desacuerdo sobre los servicios mínimos. Los examinadores exigen un complemento salarial por la "penosidad" de su trabajo, petición que la DGT ha desestimado hasta ahora.