Un exceso de demanda deja a las inmobiliarias casi sin pisos en alquiler

Alquilar una vivienda de larga estancia en Málaga capital y en algunos municipios costeros empieza a ser como encontrar una aguja en un pajar. Varias inmobiliarias consultadas por este diario coinciden en señalar que les entran los pisos con cuentagotas o que, directamente, no tienen ninguno disponible para sus clientes, de forma que se están creando listas de espera de hasta 30 personas por un mismo inmueble. Eso implica no tener capacidad para escoger ni para regatear precios.

Hay un exceso de demanda sobre la oferta que, según explican los expertos consultados, se debe a varios factores. El primero y más evidente es la proliferación de viviendas turísticas. Siempre las ha habido, pero la popularidad de plataformas en internet como Airbnb o Homeaway, entre otras, ha permitido que los propietarios de viviendas puedan alquilar sus inmuebles a turistas de forma rápida y cómoda, obteniendo importantes ingresos por ello.

Otro motivo es que Málaga atrae cada vez a más personas a trabajar procedentes de otros puntos de España o del extranjero. Suelen ser estancias medias -de meses o pocos años- y optan por el alquiler. La dificultad para hallar pisos ha provocado, como adelantó este diario el lunes, que los propios gestores del Parque Tecnológico de Andalucía estén haciendo estudios de mercado y conversando con promotores para construir viviendas en arrendamiento temporal en la propia tecnópolis.

En tercer lugar, hay un mercado en Málaga de personas jóvenes que quieren emanciparse de la casa de sus padres pero que no tienen suficiente dinero para adquirir una vivienda -las entidades financieras suelen dar en torno al 70% del coste, por lo que es necesario tener ahorrado un 30%-, y su única opción es el alquiler. El aumento de divorcios es otro elemento a tener en cuenta. Se venden miles de viviendas en Málaga, pero la tendencia a alquilar en lugar de comprar es cada vez mayor por todos estos factores, un fenómeno habitual en Europa pero en España la mentalidad es otra.

"El mercado está muy apretado y cada vez se complica más la situación. Tenemos listas de espera y en verano se ha agudizado porque los propietarios de viviendas en zonas interesantes para el turismo como el centro o la calle Pacífico han preferido alquilarlas a turistas y dejar la larga temporada a partir de septiembre", explica Antonio Vera, propietario de ABC Inmobiliaria, quien subraya que hay clientes que están en torno a un par de meses para conseguir alquilar una vivienda en la capital. "Mientras tanto se están alojando en hostales o en casas de amigos o familiares", señala. Vera asegura que "nos está llegando gente desesperada porque muchos no encuentran lo que buscan y en otros casos se han disparado los precios". El máximo responsable de esta agencia da un dato revelador: "el año pasado tuvimos 10.000 demandas de alquiler y alquilamos unas 190 viviendas".

"No hay nada de alquiler de larga estancia. Ni siquiera nos entra, por lo que nos estamos dedicando a las ventas", informan desde Rosso Inmobiliaria, donde recuerdan que "siempre ha habido viviendas de alquiler en Málaga, pero ahora no". En Casaplus Inmobiliaria van en la misma línea. "Alquilar en el centro es complicado, pero es que está difícil hacerlo en toda Málaga. Incluso en la avenida de La Luz, donde tenemos nuestra oficina, no tenemos viviendas en alquiler", subrayan desde esta empresa, en la que recalcan que "la gente nos pregunta todos los días por si hay algo".

Esta situación se ha agudizado en el último año. Germán Pascual, directivo de la inmobiliaria Remax Quality en Málaga, indica que "hace siete meses se acabó el stock habitual de viviendas en alquiler y en el último año se ha invertido la tendencia, de forma que hay más demanda que oferta". Pascual también afirma que hay listas de espera y que el problema no se está dando solo en la capital, sino también en Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola o Marbella. "Tenemos más de 30 personas en listas de espera que nos dicen que tienen que venir a Málaga y que les busquemos un piso donde sea", prosigue.

Pascual dice que se están notando aumentos de precios, aunque "los propietarios saben que tampoco pueden pedir lo que quieran". No obstante, "antes los inquilinos podían negociar el precio y ahora lo aceptan a la primera porque si no lo quieren hay muchas personas esperando detrás".

Emilio López, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, confirma el aumento de precio del alquiler tradicional y la influencia de las viviendas turísticas, aunque estima que "el mercado se acabará regulando porque cuando haya un exceso los propietarios harán menos negocio y habrá personas que preferirán alquilar sus casas todo el año". Mientras tanto, los futuros inquilinos tendrán que seguir escudriñando el mercado a la caza de alguna vivienda libre. Y si encima les gusta y lo pueden pagar sin excesivo sobresalto, mejor.