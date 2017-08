La experiencia perjudica seriamente el bolsillo de las mujeres trabajadoras

La experiencia perjudica seriamente la salud salarial de las mujeres. A más edad, más trayectoria profesional y más conocimiento acumulado, mayor es la distancia que separa el sueldo masculino y femenino en Málaga, de acuerdo con los datos que maneja la Agencia Tributaria correspondientes a 2015. La diferencia arranca a los 18 años, cuando las trabajadoras solo perciben 750 euros brutos anuales menos al año que sus colegas y alcanza su cenit a partir de los 65 años, cuando la diferencia es de un 44,8%, porcentaje que se traduce en 6.589 euros contantes y sonantes al año.

Las retribuciones más altas se pagan entre los 56 y 65 años. Es decir, justo en el último tramo de la vida laboral cuando se supone que el individuo ha acumulado tantos trienios y complementos como conocimientos y solvencia profesional. Sin embargo, esa experiencia no tiene siempre el mismo valor para la empresa. El sueldo medio de los hombres que pertenecen a esta franja de edad que trabajan en la provincia de Málaga asciende a 24.081 euros. Sin embargo, el de las mujeres se queda en 17.787 euros. Es decir, percibe 6.294 euros menos al año o, expresado en otros términos, su retribución es un 26% inferior.

En realidad, el salario de una mujer de 56 años, con 30 años de experiencia a sus espaldas es incluso inferior al de un hombre de 36 años, con poco más de una década de recorrido laboral. Cada día que esa trabajadora acude a su puesto percibe 17 euros menos que un hombre de su edad.

Los datos demuestran claramente cómo la carrera profesional de las mujeres pierde fuelle desde la perspectiva salarial entre los 36 y 45 años, coincidiendo con la etapa de la maternidad y el cuidado de los hijos, freno del que ya nunca más se recuperarán. Tanto es así que la brecha entre trabajadoras y trabajadores se agiganta a partir de los 45 años, es decir, justo en el momento en el que los hijos empiezan a hacerse mayores y a ganar autonomía. Por tanto, lo que sucede no es solo que en los años previos las empleadas se han quedado fuera de la promoción profesional, sino que nunca se pueden recuperar ya de ese golpe.

Hombres y mujeres se incorporan al mercado con salarios provocativamente bajos, pero se da la llamativa circunstancia de que ellas cobran algo más que ellos entre los 16 y 18 años. Los chicos de esas edades perciben 3.009 euros brutos al año, mientras las jóvenes ingresan 3.245 euros, o sea 226 euros más (7,5%). Hasta ahí llegan las alegría.

El registro salarial de la Agencia Tributaria muestra que entre los 18 y 25 años la brecha de género crece en contra de los intereses de las mujeres. En ese periodo de la carrera perciben de media 4.746 euros, que suponen 750 menos al año que los hombres (-13,6%). Entre los 26 y 35 años las diferencias crecen en términos absolutos, pero se atemperan desde un punto de vista relativo. Es decir, la distancia es de 1.591 euros (12,5%) porque el sueldo femenino es de 11.163 y el masculino se eleva a 12.754.

Sin embargo, la disparidad donde realmente alcanza niveles estratosféricos es una vez que las mujeres alcanzan los 36 años. Entre esa edad y los 45 años las trabajadoras tienen sueldos medios de 14.767 euros brutos al año, frente a los 18.655 que ingresan los hombres. Estos 3.888 euros menos suponen una diferencia del 20,8%. Estos son los años de la consolidación profesional, un periodo en el que los hombres mejoran un 46% su sueldo respecto al personal de su mismo sexo de la franja de edad anterior. Sin embargo, el avance salarial de las mujeres es 14 puntos inferior entre esos dos tramos de edad.

A partir de los 46 años las retribuciones de hombres y mujeres cada vez están más separadas, progresión que se mantiene hasta el final de la vida profesional. Entre 46 y 55 años el salario femenino está a 5.277 euros del masculino (24,3%), porque frente a los 16.399 euros que cobra ella, él recibe 21.676. En el grupo siguiente, comprendido entre los 56 y 65 años la diferencia es de 6.294 euros (26,1%) para dispararse hasta los 6.589 euros (44,8%) a partir de los 65 años, porque aún cuando las rentas del trabajo caen severamente en ambos casos coincidiendo con la edad de la jubilación, en el caso de las mujeres se quedan en 8.103 euros, mientras que los hombres ingresan 14.692 euros brutos anuales.

Las diferencias formativas y el acceso de las mujeres a la universidad tampoco es un argumento capaz de explicar en toda su magnitud porqué existe esta brecha. Las mujeres nacidas en 1963 alcanzaron la mayoría de edad en 1978, cuando, muerto ya el dictador, la Constitución consagraba la no discriminación por razón de sexo y las mujeres empezaban a incorporarse masivamente a los estudios. Este, en realidad, es un problema histórico. En 1932, el XVII Congreso de la UGT ya recogía en su programa de acción la consigna "a igual trabajo, igual salario". Sin embargo, en España, el pago de igual salario por el mismo empleo, sin discriminación por sexo, no se estableció en el Estatuto de los Trabajadores por primera vez hasta 1980, aunque no fue hasta 1994 cuando se aprobó por ley, según explica el sindicato UGT en su informe Evolución de la brecha salarial en España (2017).

La crisis, contra todo pronóstico y posiblemente por las características del mercado laboral de Málaga, ha reducido el desequilibrio salarial entre hombres y mujeres, pero no porque hayan mejorado las perspectivas profesionales y retributivas de ellas, sino porque un sector tan masculinizado y con sueldos hace una década tan elevados como la construcción quedó reducido a su mínima expresión y con él toda la industria auxiliar que movía. Los hombres, de promedio, cobran ahora 17.177 euros, o sea 1.379 euros menos que en 2008. Es decir, el salario masculino ha descendido en estos años un 7%. Sin embargo, el sueldo de las mujeres, empleadas fundamentalmente en el sector de los servicios no han sufrido ningún retroceso. Ahora cobran de media 13.332 euros, exactamente 30 euros más que en 2008, aunque todavía sus rentas del trabajo sean un 22% menos inferiores a las masculinas.

Francisco Liñán, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, precisa que éste "no es un problema exclusivo de España. Es un fenómeno que ocurre en todos los países". Cree que hay dos factores que lo explican: por un lado, "la discriminación que sufre la mujer a la hora de acceder al mercado laboral", con predominio de contratos temporales y jornada parcial, y, por otro, "la discriminación dentro del empleo" y el llamado techo de cristal. Afirma que ese techo, tantas veces cuestionado, no es un mito. "Es común que a misma categoría, diferente salario, en especial en las empresas privadas. Esto es una discriminación pura y dura hacia la mujer". Subraya que todavía hoy "existe la creencia de que los hombres son capaces de hacer mejor las cosas y que van a ser más productivos".

En estas diferencias en la nómina en función del género también repercute el hecho de que los hombres siguen ocupando niveles más altos y cargos con una mayor responsabilidad dentro de la empresa, y, por tanto, reciben percepciones salariales más altas. "Poco a poco vamos avanzando pero al ritmo que vamos, tardaremos más de 100 años en alcanzar la igualdad salarial", apunta.

Otra circunstancia que destaca Francisco Liñán es el afán por el "presencialismo" en la empresa. "Trabajar mañana y tarde en la oficina choca con las políticas de conciliación", afirma. "Tradicionalmente, las mujeres se han hecho cargo del cuidado de los hijos", lo que les ha perjudicado a la hora de ascender en su carrera profesional. "Las empresas no tienen métodos para controlar la productividad de sus trabajadores. Es necesario que se desarrollen técnicas de gestión en los departamentos de recursos humanos para que se valoren más los resultados de cada trabajador y no las horas que éste permanece sentado delante del ordenador".