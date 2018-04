La expropiación de un solar junto al OMAU se dispara otros 2 millones

La cuantificación de ambos conceptos se aplican sobre la base del valor que finalmente acabó determinando el Tribunal Supremo en una sentencia emitida el 20 de noviembre del año pasado. El mismo se situó en 5.566.949 euros, más de siete veces por encima del dato establecido por el Ayuntamiento. El citado fallo rebajaba, no obstante, la cuantía que llegó a imponer el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una primera sentencia, elevando la cifra a algo más de 10 millones. La misma fue recurrida en casación tanto por la empresa propietaria de la finca, Hemamolo S.L., que en origen reclamaba 16,6 millones, como por el Consistorio. El monto económico precisado por el Alto Tribunal fue coincidente con el justiprecio establecido por la Comisión Provincial de Valoraciones en junio de 2007.

Paso previo a la subasta de un edificio de la calle Strachan

El Consejo de Urbanismo aprobará en su próxima sesión la declaración del incumplimiento de la función social de los propietarios del edificio de calle Strachan, 9. El acuerdo se produce después de que haya caducado otra declaración semejante adoptada el 22 de julio de 2013, sin que la misma se llevase a efecto. El ente municipal abre la puerta a la subasta del inmueble después de que los dueños actuales hayan ignorado en los últimos once años las numerosas órdenes de ejecución remitidas. La construcción, que data del año 1900, cuenta con protección arquitectónica I. El último informe realizado por los técnicos municipales tiene fecha del pasado 26 de octubre. "El inmueble se encuentra abandonado, sin uso efectivo y presenta una total y absoluta falta de mantenimiento al no haber sido subsanadas las deficiencias y no haber sido atendidos los numerosos requerimientos", se expone en el informe, en el que se apunta la posibilidad de que este "deterioro" pueda llegar a "afectar a terceros". Incluso, advierten de un posible empeoramiento tras "las lluvias torrenciales del último año y la gran sequía posterior".