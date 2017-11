La extensa campaña navideña creará más de 14.000 contratos en Málaga

Tras varios años de penurias por la crisis, la economía malagueña repunta, hay algo más de dinero en los bolsillos de los ciudadanos o, al menos, más tranquilidad en los puestos de trabajo, y eso se traduce en un mayor consumo. La Navidad es el momento del año en el que la fiebre consumista se muestra en su mayor esplendor, las empresas necesitan refuerzos de personal y se hacen más contratos. Son temporales, pero permiten a los empleados obtener un ingreso y, según los expertos consultados, uno de cada tres contratos indefinidos proviene de la conversión de un contrato temporal. Este año se prevé la firma de más de 14.000 contratos en Málaga, lo que supone un aumento de en torno al 15%.

Este diario se ha puesto en contacto con tres de las mayores plataformas de empleo del país y las estimaciones son similares. Randstad espera que para esta campaña de Navidad se generen 14.080 contratos en Málaga, un 11% más que el año pasado según sus cálculos. Adecco, por su parte, habla de 14.600 contratos en noviembre, diciembre y enero, un 18% más. Lo que está claro es que este año va a haber más alegría en las compras y en los contratos, aunque el asunto salarial ya es harina de otro costal. Está ayudando además el hecho de que las compras se inician cada vez antes. Hay grandes centros comerciales que lanzan agresivas ofertas en noviembre y el comercio se ha sumado a campañas promocionales como el Black Friday, que tendrá lugar, en teoría, la próxima semana pero que hay empresas que ya llevan aplicado durante todo el mes.

"Estamos ante la campaña de Navidad más larga de la historia, ya que la implantación de días promocionales como el Black Friday o el Ciber Monday han adelantado la contratación de trabajadores hasta el mes de noviembre. Esto, ligado a la campaña de Navidad del mes de diciembre y las posteriores rebajas de enero, hacen que estemos hablando de una campaña de cerca de tres meses", expone Gonzalo Cadenas, director de Adecco en Málaga, quien añade que "además, el auge del e-commerce y el crecimiento de las ventas en el sector de la distribución están disparando las contrataciones en esta época".

Las compras, la logística y los puestos en almacén representan el 42% de los puestos ofertados en Infojobs para trabajar en Málaga esta Navidad , mientras que un 13% corresponden al apartado de comercial y ventas; y un 12% se especializa en la venta al detalle, entre otros sectores. La Navidad se prevé positiva, pero Málaga está siendo activa durante todo el año en generación de empleo. Dominique Cerri, directora general de Infojobs, afirma a este diario que "de enero a octubre InfoJobs ha recogido un total de 67.485 vacantes para trabajar en la provincia de Málaga. Esta cifra es un 36% superior a la registrada en el mismo período de 2016 y confirma la recuperación de la economía en lo que a volumen de empleo se refiere. Cabe destacar, además, que el 63% de las vacantes ofrecían contrato a jornada completa". Lo que más piden las empresas en Málaga a través de esta plataforma son profesionales del área comercial, turismo, restauración e informática y telecomunicaciones. "Con estos datos sobre la mesa podemos afirmar que Málaga se afianza como destino turístico clave en España, más allá de los meses de verano, empleando a un gran número de personas que cubren cada año las vacantes que el turismo genera en la provincia. Por su parte, las ofertas de trabajo para el sector de tecnología de la información en Málaga representan una de cada 10 vacantes publicadas y ofrecen buenas oportunidades de empleo, con salarios más altos y menos competencia por vacante", añade Cerri.

Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad, va en la misma línea. "Las buenas previsiones para la campaña de Navidad son la confirmación de la recuperación del mercado laboral, ya que nos situamos ante la mejor cifra de la historia tras cinco años de crecimiento consecutivo por encima de los dos dígitos", señala.

Las grandes plataformas de empleo movilizan a miles de personas a la hora de trabajar por horas o días y su sensación es positiva para esta Navidad. A pie de calle también hay optimismo. "Con tanto calor la gente todavía no está pensando mucho en la Navidad pero sí hay una expectativa de contratación mayor para estos meses", indica Enrique Gil, presidente de la Federación de Comercio de Málaga (Fecoma). No obstante, Gil asegura que el año, en general, está siendo beneficioso en facturación para los comercios de varios sectores y que ha habido aumento de personal en el conjunto del ejercicio. Jesús Sánchez, presidente de la patronal hostelera Mahos, recuerda que este trimestre es el más fuerte para la hostelería por las comidas de empresa y las festividades navideñas y cree que "vamos a tener una Navidad muy buena en turismo, con los hoteles y las viviendas turísticas a tope". Sánchez detalla que los restaurantes, tradicionalmente, solían tener menos empleados en invierno al cerrar las terrazas con el frío, "pero este año está siendo anómalo porque no está haciendo frío, de forma que no se han rescindido muchos de los contratos que se solían dar de baja desde octubre hasta Navidad y se han mantenido esos empleos".