Una fábrica de contenedores despedirá a toda la plantilla tras un ERE

La empresa Sogecam, ubicada en Málaga y que fabrica contadores eléctricos, ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y despedirá a toda la plantilla, unas 50 personas. El presidente del comité de empresa, Francisco Valiente explicó que el principal cliente de la sociedad, Iberdrola, ha dejado pendiente un pedido y no va a hacerlo, además de que "no ha dado razones suficientes del por qué han parado el pedido", siendo también "ellos parte de la sociedad". "No sé lo que ha pasado para que esto lo dejen colgado, estando ellos mismos de socios", lamentó, añadiendo que "no lo entendemos, siendo socia de la empresa, el por qué ha negado los pedidos de este año".

La empresa está en concurso de acreedores desde el pasado mes de marzo y la deuda de Sogecam alcanza unos 13 millones de euros, según apuntaron otras fuentes consultadas. Valiente detalló que la producción en la empresa se desarrollaría hasta el próximo mes, ya que han llegado un acuerdo con la administración concursal para que no se pare la producción tras un pedido con Unión Fenosa. Así, dentro del ERE a los empleados se les van a dar unas concesiones a cambio de que no se pare la producción de este mes, por lo que también se descartan movilizaciones, para así poder cumplir los plazos.