Ascienden a tres los fallecidos por el accidente de Torremolinos

Un sargento de la Guardia Civil ha sido detenido por su presunta implicación en el accidente de tráfico múltiple ocurrido ayer en Torremolinos. Han sido tres los fallecidos. El mando, según las distintas fuentes consultadas por este periódico, dio positivo tanto en la prueba de alcoholemia como de drogas que posteriormente se le practicó. Está investigado como presunto responsable del percance. La hipótesis que se contempla es que, tras los hechos, intentó, presuntamente, huir a la carrera, pero pudo ser interceptado.

El servicio de emergencias sanitarias 112 Andalucía recibió en torno a las 16:15 una decena de llamadas de particulares que solicitaban asistencia sanitaria tras haberse producido una colisión en la que se vieron afectados un total de tres vehículos, entre ellos un taxi de la marca Mercedes Vito con capacidad para nueve personas. El siniestro se registró en el kilómetro 225, a su paso por Torremolinos, en el entronque de la A-7 con la hiperronda. Como consecuencia, hubo varios heridos. Uno de ellos es un joven de 26 años que ingresó en el Hospital Regional de Málaga con un traumatismo craneoencefálico muy severo. Su estado al cierre de esta edición era crítico. Una mujer de 18 años sufrió diversos traumatismos y anoche permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), estable dentro de la gravedad. Además hay otra mujer herida, que aunque está sin identificar se calcula que tiene unos 30. También está muy grave y con ventilación mecánica. Por su parte, una madre y su hija se encuentran en el Clínico, una de ellas con una fractura en la cadera y, la otra, en la tibia. Ambas están pendientes de que se les realice distintas pruebas para ser intervenidas operadas, pero no se teme por su vida, según fuentes sanitarias.

Esta madrugada han fallecido los dos pacientes que estaban en la UCI de Regional con lo que ya se elevan a tres los muertos por el accidente de ayer de Torremolinos. Se trata de un varon de 26 anos y una mujer sin identificar de unos 30. Ambos habian ingresado ayer por la tarde en estado critico y han fallecido esta madrugada. Sus decesos elevan a tres las victimas mortales ya que en el accidente falleció una adolescente. Sigue en la UCI del Regional una persona de 18 años estable dentro de la gravedad que esta consciente y orientada.

En palabras del presidente de la Asociación Unificada de Autónomos del Taxi (Aumat), José Royón, los hechos se produjeron después de que un BMW blanco embistiera por detrás al taxi a gran velocidad a la altura del Palacio de Ferias y Congresos de Torremolinos, provocando su vuelco. "El coche que causó el accidente perdió hasta el motor en el impacto. El compañero está bien, no ha sido hospitalizado. Tiene alguna magulladura, pero para la gravedad del accidente, ha vuelto a nacer. Esto lo llevará grabado de por vida", aseveró. Debido a su tamaño y a que estaba adaptado para que pudiera ser utilizado por minusválidos, el vehículo que conducía era muy pesado. Pese a ello, el impacto que recibió por detrás hizo que acabara volcando. Desde Aumat indicaron que Juan Manuel es un taxista con una larga trayectoria profesional y que está "destrozado psicológicamente". Había recogido a primera hora de la tarde a una familia india en la estación María Zambrano para llevarla a Puerto Banús. En el automóvil viajaban él y también ocho pasajeros. Una de las testigos de lo sucedido relató que cuando pasó por el lugar aún no se había personado la Guardia Civil ni tampoco habían acudido las ambulancias. "Vi un coche grande volcado completamente, a tres o cuatro personas tumbadas en el suelo y alguien llamando por teléfono. Me ha dejado asustada de la carretera", expresó.

La investigación continúa abierta y apunta a que el conductor que fue detenido se cruzó bruscamente de un carril a otro, lo que ocasionó el accidente múltiple. Circulaba por la A-7 cuando, según las primeras informaciones, colisionó con un turismo y terminó golpeando al taxi, del que salieron despedidos varios viajeros. Los investigadores tratan de esclarecer además si estaba utilizando el teléfono móvil mientras conducía. Tras el choque, trató, supuestamente, de huir a la carrera, saltando incluso por la autovía. El guardia civil, que al cierre de esta edición seguía en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, ya había protagonizado, presuntamente, un accidente de características similares el pasado 2014, cuando se vieron implicados dos turismos y una motocicleta, a la altura de El Higueron, en Mijas. En ese caso, en el que al parecer también se dio a la fuga, no hubo ningún fallecido. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) criticó el "modo opaco" de gestionar aquel siniestro y mostró su malestar. El juicio se celebrará previsiblemente el próximo mes de septiembre. El agente había sido destituido del puesto de Tolox en el que estaba destinado.