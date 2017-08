La familia de Lucía crea una cuenta de correo para ayudar en la investigación

La familia de la pequeña Lucía Vivar, la niña de tres años desaparecida en Pizarra mientras jugaba con sus primos, y cuyo cadáver fue hallado en las vías del tren en la madrugada del 27 de julio, ha hecho un llamamiento para que los ciudadanos aporten información que pueda ayudar a la investigación. En concreto, la familia ha creado una cuenta de correo electrónico -sosluciavivar@gmail.com- para que cualquier persona que tenga información relevante y que pueda ayudar en la investigación contacte con ellos.

Asimismo, han pedido que ante cualquier información se pongan en contacto con la Guardia Civil, según informó ayer la portavoz de la familia.

También solicitan a los ciudadanos que aporten información a la Guardia Civil

Al mismo tiempo, los familiares de la pequeña también realizaron un llamamiento dirigido a los vecinos de municipios cercanos que participaron en la búsqueda de la pequeña, sobre todo por la vía del tren o zonas colindantes desde la que se tenga visibilidad a la vía, para que "concreten qué zona abarcaron así como la hora" para poder "realizar un informe para determinar si es posible que la niña hubiese recorrido esa distancia sin ser vista".

Por último, tras agradecer la colaboración de todas las personas, han recordado que los consistorios de Alhaurín el Grande, donde vive la familia, y los de Pizarra y Coín también colaboran en difundir este llamamiento entre los voluntarios que participaron en la búsqueda de la niña.

El llamamiento de los progenitores de la menor se produce cuando la investigación sobre su muerte sigue en la línea principal de que se trató de un accidente. No obstante, nuevos datos aportados ante los investigadores podrían dar un giro a esta tesis en los próximos días. La familia contaría con nuevos indicios que avalarían la participación de una tercera persona en la desaparición de la menor. Esta es la tesis que siempre ha mantenido el entorno de la familia, a pesar de que hasta el momento la Guardia Civil no ha encontrado ninguna prueba que la avale. Ayer el subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, no quiso avanzar ningún extremo sobre el trabajo de los agentes encargados del caso alegando que la investigación sobre esta muerte sigue su curso.