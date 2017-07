La familia de la menor fallecida en Álora pedirá "justicia" en una protesta

Alonso Gómez está dispuesto a llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), al que pretende pedir "amparo". Reclama "justicia" e insiste en que la Junta de Andalucía debe asumir su "culpa" por la muerte de su hija, que el pasado 2013 murió con 16 años al caer a un canal cuando el embovedado que lo cubría se rompió. Pese al desgaste que desde hace cuatro años lleva padeciendo, el padre de la niña, que asegura que seguirá luchando "mientras viva", ha convocado una concentración que tendrá lugar el próximo día 17 a las 12:00 a las puertas de la Ciudad de la Justicia para denunciar el "atropello judicial y político" que, aseveró, sufre. No será la primera protesta. La familia ya salió a la calle poco antes de que se cumpliera un año del trágico accidente.

En 2014 lograron que la Consejería de Medio Ambiente acometiera las obras para el soterramiento del primer tramo del canal de by-pass de la central hidroeléctrica de Paredones, ubicado en el término municipal de Álora, aunque la actuación, remachó Alonso, no respondió a las condiciones exigidas. "Pedí que me taparan el boquete, que estaba a 10 metros de nuestra casa y eso nos hacía la vida imposible. Lo hicieron un año después y con una tapa superficial. Conseguí que entubaran el canal porque amenacé con colgarme en un puente. Es muy duro decir eso", apostilló. La batalla aún no ha terminado. Según su testimonio, desde el fallecimiento de la menor ha invertido entre 70.000 y 80.000 euros en un procedimiento judicial todavía sin finalizar. "No teníamos derecho ni a conocer las diligencias previas. Presenté una querella criminal que me costó 30.000 euros y un recurso de reforma. Me obligaron a aceptar una indemnización de la aseguradora, pero una muerte no está pagada con nada. No me han dejado llegar ni al Tribunal de lo Contencioso-administrativo. Me han quitado la dignidad y mis derechos", sentenció el padre de la joven muerta, que se considera "desamparado" y denuncia que el juez mantenga que aunque la niña era menor "sabía el peligro que había". "Culpan a mi hija de pisar una placa que se hundó en sus pies. Se están riendo de ella", se lamentó.

Alonso reclama a la Consejería, con cuyos responsables se ha reunido en varias ocasiones, "que dé la cara y pida disculpas". Asimismo, hace un llamamiento a los jueces para que sean "imparciales". Espera, además, que no se le siga "maltratando psicológicamente" ni se le haga sentir como un "delincuente".