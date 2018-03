Las familias piden a la Junta una partida extraordinaria para el instituto de Teatinos

Intentar que la Junta de Andalucía ponga todos los medios para que el instituto de Teatinos entre en servicio el curso que viene, incluyendo partidas extraordinarias para acelerar el proceso de construcción. Esto es lo que demandará la proposición no de ley (PNL) que se presentará por el PP en el Parlamento andaluz para ser debatida el próximo 19 de abril en la Comisión de Educación y que espera contar con el apoyo de todos los grupos. Las familias aseguran que aún no saben dónde se van a escolarizar sus hijos en septiembre y solicitan que, al menos, las instalaciones provisionales creadas durante el periodo de obras se ubiquen en un solar contiguo al del instituto, también propiedad de la Junta, "sin necesidad de enviar a los niños a kilómetros de los domicilios", según demandan los miembros de la plataforma Prometo. "Estamos en un momento decisivo para arrancar un compromiso en el Parlamento que arregle esta situación", consideran las familias, que pretenden convocar el 18 de abril una manifestación en el distrito "a la que se invita a participar a todos los centros escolares de Teatinos, asociaciones y vecinos porque todos estamos afectados por la falta de institutos", agregan desde la entidad. Y es que, como apuntan, "después de casi 20 años de espera, necesitamos ya dos institutos y no uno y si ponen barracones escondidos en el IES Universidad Laboral ya no tendrán prisa y se quedarán para siempre". Agregan que el segundo centro todavía no está siquiera incluido en los presupuestos.

También destacan desde la plataforma Prometo que el único centro de la zona que podría asumir más alumnos cuenta ya con 2.200 estudiantes y "está masificado". Igualmente apuntan que los alumnos "tienen que ir por turnos al centro porque no caben los autobuses a la vez en la explanada de acceso" y que la calle Julio Verne, que da acceso al IES Universidad Laboral, es un cuello de botella que se colapsaría aún más con el envío a dicho centro de las seis líneas -un total de 180 alumnos- matriculadas en el centro en construcción.

"Las familias y el alumnado estamos en una situación de inseguridad jurídica porque no nos aclaran dónde van a meter a los niños de 12 años a pesar de que estamos en pleno proceso de admisión de solicitudes", señalan desde el colectivo. El IES de Teatinos, pese a no ser más que un solar vacío aún, ya aparece como centro receptor de transporte escolar para el próximo curso. Esto ha provocado la "sospecha" de los padres, en la que coincide el PP, de que será un punto de recogida para trasladar a los niños a la Universidad Laboral, donde previsiblemente se instalarán las prefabricadas. El Partido Popular exige a la Administración andaluza que, en primer lugar, atienda a estos padres, "ofreciéndoles información sobre la escolarización de sus hijos de cara al próximo curso", solicitó ayer la parlamentaria andaluza por el PP Mariví Romero.