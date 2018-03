Las familias del colegio Los Ángeles piden la retirada del amianto, roto desde 2013

Con pancartas, mascarillas y silbatos, las familias y los escolares del CEIP Los Ángeles protestaron ayer a las puertas del centro, cuyas aulas se quedaron prácticamente vacías. El motivo, reclamar a la Delegación de Educación que acabe con el amianto que posee el porche del centro y que se encuentra roto desde 2013. Ya hace cinco años que comenzaron las reivindicaciones y recogieron medio millar de firmas. En Navidad se tuvo que vallar parte del patio e inutilizar la puerta principal ante el riesgo de más desprendimientos. Por eso no entienden que desde que se puso en marcha el plan de desamiantado de la Junta en 2016 no se haya actuado aún sobre este colegio. La Delegación de Educación asegura que la obra del CEIP Los Ángeles es una de las 41 actuaciones que tiene programadas la consejería de Educación en la provincia de Málaga a lo largo de este año 2018.

"En el último año hemos sufrido un aplazamiento detrás de otro, primero que lo quitaban en Navidad, luego en Semana Blanca, en Semana Santa y a fecha de hoy no hay garantía de que nos lo quiten ni siquiera en el verano", manifestó ayer la presidenta del AMPA, Encarnación Moreno. "Tenemos la estructura rota y se ha volado un trozo de techo del porche de entrada a las clases, lo que hicieron fue vallar, pero un vallado no va a evitar que se respiren las partículas, hay niños y niñas que entran con 3 años y salen con 12, son 9 años debajo del amianto roto. Y la Junta no da respuesta", agregó la presidenta de la asociación y subrayó que la protesta continuará cada lunes hasta que les den una "solución".

25%De fibrocemento retirado. Tres de cada cuatro centros seguirán con amianto y el PP pide celeridad

Ana Vida, una de las madres del colegio, apuntó que "nuestros hijos no tienen por qué estar respirando estas partículas. Si no permiten que se fume en un parque no sé por qué permiten un material tóxico que produce enfermedades a largo plazo". Y Rosa Toscano, miembro también de la comunidad educativa, reconoció que "tenemos poca cantidad, pero está rota". "Tenemos medio patio vallado porque, además, se podrían desprender trozos y caer sobre los niños, han tenido que cambiar todo el plan de evacuación del centro porque no pueden entrar por la puerta... No es solamente el hecho en sí del amianto, tenemos el colegio bloqueado por una valla gigante, los niños no pueden usar esa parte de patio, es un follón los días de lluvia, y nos condiciona totalmente la vida diaria del centro", agregó esta madre.

Alba y Marina, dos compañeras de tercero de Primaria, comentaban que "el amianto se está rompiendo y puede provocar cáncer". Marina señaló que "en España está prohibido" y añadió que "además aquí como está roto a algún niño se le puede caer encima, lo tienen que quitar".

Patricia Navarro, parlamentaria andaluza y secretaria general del PP Málaga, apoyó la protesta de las familias y señaló que en toda la provincia puede haber casi 250 centros con este tipo de material. "Cuando termine este año tres de cada cuatro centros educativos seguirán teniendo amianto, así que no sólo no se han hecho estas actuaciones en base a la prioridad sino que el ritmo deja mucho que desear", criticó Navarro. El PP llevará al Parlamento andaluz una iniciativa para pedir un plan de choque urgente para la retirada de amianto basándose en criterios de prioridad. Igualmente van a demandar que se intensifiquen las actuaciones.