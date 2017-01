Una feria para consolidar el renacer del turista español

Consolidar la recuperación del turismo mundial y, en particular, del español. Ese es el objetivo que se marcan los miles de empresarios y representantes institucionales que se reúnen desde hoy hasta el domingo en Madrid con motivo de una nueva edición de la Feria Internacional del Turismo (Fitur). Es una cita marcada en mayúsculas en el calendario para Andalucía, pues no hay que olvidar que el turismo nacional es uno de los más importantes para esta zona y en esta feria se ven las caras los profesionales de todos los destinos turísticos españoles y muchos extranjeros, lo que permite conocer no solo lo que oferta la propia comunidad sino también la competencia. Por dar algunos números, el año pasado Fitur congregó a 9.605 empresas expositoras de 164 países, participaron 231.667 personas y se acreditaron más de 7.000 periodistas.

Todas las provincias andaluzas estarán representadas con un amplio expositor dentro del pabellón general de Andalucía instalado por la Consejería de Turismo y Deporte. A eso hay que sumarle municipios como, por ejemplo, Málaga que cuentan con un expositor propio.

El sector turístico y, sobre todo, los hoteles costeros trabajan por adelantado, es decir, negocian con los touroperadores con muchos meses de antelación para la temporada de verano o invierno, evitando así grandes incertidumbres de última hora. Fitur es la primera gran cita del año para el sector y empresarialmente tiene interés, pues es fácil ver y hablar en un mismo recinto a centenares de profesionales con los que sería difícil cuadrar agendas por separado. En Fitur, como en otras grandes ferias turísticas, se cierran acuerdos pactados de antemano a la espera de la firma oficial o se toman primeros contactos. La Consejería de Turismo ha habilitado mesas de reuniones para una treintena de empresarios durante estos días y solo Turismo Costa del Sol anunció la pasada semana que acompañan a este organismo unos 200 empresarios.

El turismo nacional, tras años de descenso por la crisis económica, está resurgiendo con fuerza y Andalucía quieren ganar la mayor parte de cuota posible. La agenda de hoy está repleta de actos. El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, participará en la habitual rueda de prensa inaugural a las 11:30, posteriormente habrá un recorrido por el expositor andaluz. A las 14:00 habrá un acto de relevo de la Capital Gastronómica España Huelva 2017; a las 16:30, Fernández se reunirá con responsables de Turkish Airlines para analizar las perspectivas de futuro de la compañía en Andalucía; a las 17:00 se presentará la ruta de Blas Infante, que recorre cinco provincias andaluzas; y a las 18:30 el consejero asistirá a la entrega de premios de la Organización Mundial del Turismo en una cena que será ofrecida por los alumnos del hotel escuela Convento de Santo Domingo de Archidona en el propio pabellón de Ifema.