Un fin de semana para disfrutar de la nieve

De hecho, también hubo visitantes y turistas que no lo dudaron y hasta decidieron comer en las mesas del área recreativa rodeados de la nieve, aunque la mayoría prefirieron hacerlo en alguna de las ventas cercanas en las que las lumbre estaba encendida en las chimeneas para mitigar el frío reinante en la zona. Precisamente, en los alrededores de estos establecimientos se encontraban algunos de los muñecos de nieve de mayores dimensiones, hasta el punto de que algunos de ellos parecían estar saludando a todo aquel que pasaba por la carretera.

Algunos visitantes no quisieron esperar a hoy, día en el que se espera que se produzca una gran afluencia, y decidieron adentrarse en el paraje natural buscando las cumbres, eso sí, para ello se debieron afrontar una caminata de varias horas de duración.

Los turistas, especialmente los de origen asiático, no duraron en adentrarse en la nieve, aunque muchos de ellos vestían sin atuendos especiales para la misma y algunas de las jóvenes no duraron en bajar a fotografiarse con el Tajo nevado con tacones.

Adiós a la nieve y poco a poco al frío que se irá la próxima semana

Ya no está previsto que nieve más en la provincia de Málaga en los próximos días. El riesgo de nevadas se disipó prácticamente ayer y, de hecho, a partir de hoy se impone una situación de estabilidad que se mantendrá hasta la semana que viene. También las temperaturas ya se irán recuperando. Será poco a poco, pero las previsiones del Centro Meteorológico de Málaga espera que las máximas vuelvan a valores de entorno los 17 grados a partir de mañana o el lunes. Ayer aún el frío se dejaba sentir en la rpovincia, aunque ya no con valores tan bajos como los alcanzados el miércoles y el jueves. Para hoy aún serán superiores a las de ayer, aunque la nubosidad prevista hará que no se tenga la sensación de buen tiempo. / Raquel Garrido