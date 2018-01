La firma de hipotecas para viviendas se dispara un 20%

Conseguir una hipoteca de una entidad financiera ya no es tan difícil como en los años duros de la crisis. Los bancos exigen más garantías y no conceden el importe total del inmueble, pero están abriendo la mano porque no les queda otra ya que es su negocio. Málaga es una de las provincias punteras en el sector inmobiliario español y se está notando de forma especial ese empuje hipotecario, hasta el punto que entre enero y noviembre fue la segunda provincia con mayor crecimiento porcentual del país. Solo le superó Álava, aunque el volumen de hipotecas suscrito en Málaga es seis veces superior al de la capital vasca.

En los once primeros meses del año se suscribieron en Málaga 15.608 hipotecas para la adquisición de viviendas, lo que supuso un aumento del 20,2% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística. A escala nacional el crecimiento fue del 10,4%, por lo que Málaga ha doblado ese aumento gracias a que se firmaron 46 hipotecas al día. El importe medio fue de 119.418 euros, 3.000 euros menos que un año atrás. A falta de conocer el dato de diciembre y, por tanto, del conjunto del año -se publicará en un mes- es el mejor parámetro de los últimos ejercicios. Cabe señalar, por ejemplo, que en 2016 se ratificaron 19.068 hipotecas para todas las fincas urbanas -el mejor dato desde 2011- y que se habían firmado menos para viviendas que en 2017.

El 45% de los compradores de vivienda no necesitaron una hipoteca

Un elemento a tener en cuenta es que, pese a que crecen las hipotecas, hay muchos inversores que adquieren inmuebles sin necesidad de recurrir a financiación bancaria. En los once primeros meses del año pasado se efectuaron en la provincia malagueña 27.941 operaciones de compraventa de viviendas , un 13% más que en el mismo periodo de 2016. Se hipotecaron el 55% de las viviendas adquiridas o, dicho de otra forma, el 45% de los compradores tiró de recursos propios procedentes normalmente de ahorros o de la venta de otro inmueble.

Adquirir una vivienda y alquilarla posteriormente es un negocio rentable en Málaga y eso ha animado a muchos inversores, máxime cuando el precio de los pisos cayó en picado por la crisis y, aunque ahora está en fase de recuperación, se pueden encontrar productos interesantes. Según el portal idealista, comprar una vivienda y arrendarla en Málaga concede una rentabilidad del 6,2% mientras que un bono a 10 años solo da un 1,6%.