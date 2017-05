Más de 15.000 firmas dan el 'sí' al proyecto de Banderas y Seguí

La decisión de Antonio Banderas de renunciar a concurrir al concurso mediante el que transformar la manzana de los antiguos cines Astoria y Victoria ha generado una ola de apoyos pocas veces vista en Málaga. A las voces de un buen número de representantes políticos se suman ahora 15.000 ciudadanos anónimos que en apenas un día han avalado con su firma una petición en el portal Change.org dando su apoyo al proyecto de Banderas para el Astoria. Sirva como referencia de la envergadura de la reclamación que otra de las grandes peticiones vecinales, para la creación de un gran bosque urbano en los terrenos de Repsol, acumula algo más de 25.000 firmas tras haber transcurrido casi 16 meses desde que se puso en marcha.

En el texto de la solicitud, se pone de relieve el deseo del actor malagueño por actuar sobre el Astoria para "crear dos teatros, talleres escénicos, seminarios de formación, cursos de dirección, platós de TV, becas para estudiantes malagueños, espacios para jazz, música y danza, zonas de ocio con restauración a cargo de las escuelas de hostelería malagueñas...". "Quién mejor que Antonio Banderas, nuestro embajador más conocido y un fiel amante de nuestra ciudad, podría llevar a cabo dicha reforma, la cual ha ganado previamente por concurso público", añade la petición, quien relaciona la renuncia de Banderas "a la presión y coacción de algunos partidos políticos de la ciudad". A modo de conclusión, el impulsor de la iniciativa pide el voto para hacer saber al acto "que somos muchos los que estamos con él y orgullosos de su proyecto!".

Seguí asegura que el proyecto era viable incluso con los cambios exigidos por Cultura

La reacción generada en torno al paso atrás de Banderas obtuvo la valoración ayer del alcalde, Francisco de la Torre, quien por medio de su cuenta de Twitter señaló: "me alegra la suma de apoyos al proyecto de Antonio Banderas. Ojalá le anime a reconsiderar su decisión". El regidor se puso en contacto el pasado martes con el actor para pedirle que reconsiderase su posición, aunque todo apunta a que la respuesta fue negativa.

De hecho, otro de los integrantes del equipo ganador del concurso de ideas, el arquitecto José Seguí, se reafirmó ayer en que el acuerdo "de lealtad" alcanzado es el de no presentarse al futuro concurso. "No nos vamos a presentar, no hay marcha atrás", dijo de manera contundente. No obstante, sí aconsejó al Ayuntamiento a ir adelante con la modificación del planeamiento urbanístico del Centro (el denominado Pepri) y en las excavaciones arqueológicas de la parcela para, posteriormente, impulsar el concurso empresarial.

Seguí fue claro al asegurar que la razón que está detrás de la determinación adoptada no está relacionada con una supuesta pérdida de viabilidad económica del proyecto. De hecho, incidió en que incluso en el supuesto de que se tuviesen que ajustar los parámetros del edificio, rebajando la altura y el número de plantas inicialmente propuestos, el proyecto era asumible.

"La adaptación del proyecto premiado era viable para nuestro proyecto o para cualquier otro, digo era porque ya no nos vamos a presentar", dijo el arquitecto. Cabe recordar que en la única reunión mantenida hasta la fecha con los responsables de Cultura, estos apuntaron la necesidad de respetar al máximo el actual Pepri, en especial en lo relativo al número de plantas (ahora se permite planta baja más tres plantas y ático frente a la planta baja más seis del proyecto de Seguí), la huella del edificio y la necesidad de que el uso del mismo sea "predominantemente" cultural.

A esta recogida de firmas se suma la organización de una concentración para mañana, a las 20:00, en la Plaza de la Constitución con la se quiere mostrar al actor malagueño el apoyo de parte de la vecindad de la capital de la Costa del Sol. Estas acciones se ponen en marcha después de que Banderas informase su decisión de retirarse de la carrera por este proyecto, aduciendo la existencia de "insultos" al equipo ganador. Aunque el concurso no era vinculante, el alcalde, Francisco de la Torre, viene manteniendo que la intención es que el mismo sirva de base para redactar el pliego de condiciones del futuro proceso empresarial. La idea de Banderas incluye dos espacios teatrales (uno de ellos con capacidad para 600 espectadores), una zona reservada para la Casa Natal Picasso y varias plantas en las que se distribuían 23 establecimientos, 21 de ellos vinculados al sector de la hostelería.