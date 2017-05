Otro dos frente a tres en el 'no' al hotel del puerto

Ayer se escenificó, de nuevo, la disputa que alimenta la polémica sobre el proyecto del hotel-rascacielos en el puerto de Málaga. Los grupos municipales presentaron, una vez más, sus argumentos a favor y en contra de la nueva construcción en una jornada organizada por El Ateneo.

Comenzó Ysabel Torralbo, por parte de Málaga Ahora, apostando por "una ciudad construida por todos", y reivindicando la participación ciudadana para evitar "construir Málaga desde lo ajeno a la ciudad". Torralbo justificó su oposición argumentando que se trata de "un espacio de dominio público privatizado", cuyo impacto medioambiental es discutible y proyecta unas cargas administrativas que "van a caer sobre los contribuyentes para el beneficio privado". "Es una manera despótica de elegir a espaldas de la ciudad", llegó a decir. Una afirmación que compartió más tarde Eduardo Zorrilla (IU), que recuperó al final del turno de palabra algunos de los argumentos esgrimidos por Torralbo. El concejal aseveró que la competencia portuaria "no puede justificar el monopoli con el puerto" y que el proyecto "está vampirizando la ciudad". Defendió que "no encaja en las normas" y que "las leyes no se deben adaptar al supuesto" sino lo contrario. Hizo hincapié en el problema de movilidad que supondrá, "porque la zona es un fondo de saco para el tráfico", y en que puede que no aumente la oferta turística sino que "solo la desplace del centro". "No es legal, ni sostenible, ni amortizable, ni de interés general", apostilló.

El grupo defensor utilizó diversos argumentos para apostar por el sí al proyecto. Daniel Pérez (PSOE) aseguró que es un proyecto con proyección, porque "una planta hotelera de cinco estrellas es necesaria para Málaga y su futuro", y que "lo que se invierta en el puerto seguirá siendo patrimonio del Estado". Advirtió de que "no se puede sembrar dudas sobre la legalidad" porque "ya en 2011 los planes albergaban un proyecto así". Un argumento que también utilizó Francisco Pomares (PP): "Es un debate de 2011 en 2016". El 'popular' incluso ironizó sobre si fueron las imágenes del proyecto o un sentimiento "anti Seguí -arquitecto-" lo que ha desatado la polémica y centró su discurso en potenciar el equilibrio puerto-ciudad, sobre el que, dijo, queda mucho por trabajar. "Hay que usar y disfrutar del puerto porque es ciudad y no debemos gastar más fuerza en un proyecto aprobado sino en lo que está por desarrollar", afirmó. Por último, Alejandro Carballo (PP) sostuvo que se trata de "un proyecto serio y con garantías legales y económicas". "Puede ser un hito de modernidad y una oportunidad única para apostar por el turismo de lujo. El Puerto debe estar abierto a la ciudad y Málaga abierta al mar", justificó, al tiempo de recordar que el proyecto une "al 80 % del pleno".