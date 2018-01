Una fundación pretende conseguir 1 millón de euros para solucionar las goteras de la Catedral

Nueve patronos constituyeron ayer ante notario la fundación Por Amor al Arte, la Catedral con un primer propósito bien claro, acabar con el problema de las filtraciones que amenazan desde hace décadas el templo. El arquitecto e ingeniero industrial Diego Estrada, vicepresidente de la entidad, aseguró que la solución pasaría por demoler la "segunda piel" que se construyó sobre las 23 bóvedas hace diez años y levantar en su lugar "una cubierta a dos aguas como la dejó escrita y dibujada el arquitecto de la corte Ventura Rodríguez". Estrada afirmó ayer que la intervención, tras consultar con empresas especializadas, no costaría más de un millón de euros. "Se trabajaría la piedra en forma de enanos y se colocarían unas vigas metálicas con protección galvanizada para luego apoyar en ellas las tejas", apuntó y subrayó que "con un millón de euros se acabarían los problemas, no tiene más ciencia, sería una especie de cercha metálica para que no se embalse la cubierta, como pasa actualmente cada vez que llueve, que se convierte en una piscina". Con las bóvedas inscritas en correas reticulares que impiden el paso del agua y los desagües de los siglos XVI y XVIII obstruidos en gran medida, cuando llueve el agua se estanca y provoca serios problemas que deterioran la piedra. Por eso, consideran que la mejor solución es continuar con lo que quedó sin terminar.

"Lo siguiente podría ser terminar el frontón de la plaza del Obispo y conseguir la balaustrada perimetral con el santuario, es decir, las esculturas que sirven para ocultar la cubierta a dos aguas", comentó Diego Estrada. Las entradas laterales, la del Patio de los Naranjos y su gemela en Postigo de los Abades, tienen asimismo cuatro torres sin terminar, "habría que hacer el remate de los cubillos". En esta última puerta la fundación plantea hacer una especie de plataforma inclinada para que pudiesen salir las procesiones ella.

Hacerle una sacristía sería otra de las cuestiones pendientes y "seguir avanzando en la torre sur, la inacabada, que no está impermeabilizada al encontrarse sin terminar y por ahí se filtra el agua", indicó Estrada. Unos 10 millones de euros costaría acabar "esta joya renacentista", dinero que pretenden buscar en Bruselas a cargo de los fondos Feder. Pero "el problema es el escollo que plantea la Junta al ser un Bien de Interés Cultural", apuntaron desde la Fundación.