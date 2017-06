El futuro de la empresa sigue en el aire dos meses después

El futuro de Limasa sigue en el aire y sin ninguna decisión tomada sobre si su gestión será pública o privada, dos meses después de que venciera el contrato que la empresa mixta firmó en 2001. El concejal de Sostenibilidad Medioambiental en el Ayuntamiento de Málaga, Raúl Jiménez, afirmó ayer que "siempre he dicho que estoy abierto a que me convenzan" en relación con el futuro modelo, pero insistió que en el caso de que el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, siga adelante con su idea de municipalizar el servicio de limpieza viaria y recogida de basura dejará el área que dirige porque "no me sentiría cómodo, y que lo más normal es que fuera otro el que lo hiciera".

Sin embargo, hay pocos avances sobre la decisión que el regidor se ha comprometido a tomar a lo largo de este año para resolver el futuro de la polémica empresa. Lo dejó claro el edil al afirmar que "no hemos tenido nuevas reuniones" y que "hasta el día de hoy no hemos convocado nada".

También habló sobre la divergencia de posturas que hay dentro del propio equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga sobre la idea de De la Torre, a la que se oponen abiertamente desde el principio varios pesos pesados de su grupo, y sobre lo que dijo que "es normal que siga con el mismo criterio" al no haber habido ningún cambio sobre la información de la que se disponía.

Tampoco Jiménez ha variado su apuesta por privatizar el servicio, siempre y cuando "no haya nueva información y nuevos datos que me convenzan". Desde hace meses, todo está en suspenso a la espera de que el Ayuntamiento encargue la elaboración de varios informes a dos consultoras para despejar una serie de dudas jurídicas y económicas sobre Limasa que , al parecer, los técnicos municipales no han podido resolver, No obstante, Jiménez insistió en que "nunca se ha pensado en que una consultora nos diga cuál es el mejor modelo de la ciudad", por lo que matizó que se trata de "una decisión política en base a cientos de criterios, tanto económicos, políticos, sociales, ciudadanos y laborales".