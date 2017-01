La generación 'SÍ-SÍ' también existe

Durante años se ha hablado, de forma despectiva, de la generación ni-ni, es decir, de jóvenes que ni estudian ni trabajan, que aprovechan los recursos económicos de sus padres sin demasiada expectativa futura. Muchos de ellos han terminado sus estudios y, desgraciadamente, no han encontrado un puesto de trabajo. En Málaga había a finales del año pasado 46.200 jóvenes de 16 a 29 años que se pueden considerar ni-nis, según la última Encuesta de Población Activa publicada el jueves. Pero, frente a esta realidad, se ha puesto de moda el término sí-sí, es decir, el fenómeno contrario, el de jóvenes que estudian cursos reglados o no y trabajan. Son bastantes menos que los ni-nis, pues según la EPA alcanzaron los 12.300 en Málaga en el cuarto trimestre, lo que apenas representa el 5% del total de jóvenes en esa franja de edad. No obstante, esas 12.300 personas demuestran que esta juventud no es una generación perdida como algunos agoreros proclaman, sino que hay veinteañeros que están muy preparados, que tienen sus carreras o estudios profesionales, que saben idiomas... y que quieren comerse el mundo pese a que el mercado laboral no se encuentra en su mejor momento y que la precariedad está muy presente, tanto en tipología de contratos como en sueldos y horarios.

Representan sólo el 5%, pero tienen fuerza

Hay 12.300 sí-sí en Málaga. Podían ser más, pero también menos. Este diario se ha puesto en contacto con varios de ellos para conocer sus historias. Todos coinciden en destacar la locura de horarios en la que se mueven cada día, pues tienen que estar pendientes de las clases y de las exigencias en los puestos de trabajo, pero lo hacen por labrarse un futuro profesional o, simplemente, por necesidad económica. Muchos de estos jóvenes trabajan en aspectos relacionados con su formación, aunque sea en condición de becario, y otros no. La hostelería, con puestos de camarero o dependiente, es un filón para conseguir unos euros.

En España hay 567.500 sí-sí y Málaga, pese a la fortaleza del sector servicios, no es una de las más activas. En Alicante, una provincia casi hermana a Málaga en muchos aspectos, se contabilizan, por ejemplo, 29.600 jóvenes que estudian y trabajan.

La crisis económica ha creado fenómenos sociológicos llamativos en apenas una década. Los jóvenes que iniciaron su actividad laboral en los primeros años del milenio vivieron un desarrollo empresarial sin precedentes, una burbuja, en la que trabajar y hasta obtener un sueldo digno era relativamente sencillo. Baste señalar que la tasa de paro llegó a bajar del 10%. Sin embargo, hay otra serie de jóvenes que terminaron sus estudios en 2008, justo al inicio de la crisis, que llevan casi una década arrastrando las dificultades para hallar un empleo. Muchos han emigrado, otros han tirado la toalla y han pasado a formar parte de los denostados ni-ni. Pero siempre hay luz al final del túnel y, sobre todo, es necesaria la confianza, el esfuerzo y la determinación para conseguir metas. Los sí-sí son un buen ejemplo de ello.

Andrea Montes (27 años): estudia un máster y trabaja en un gabinete de abogados

Licenciada en Derecho, esta joven procedente de Barcelona se ha trasladado hasta Málaga para estudiar el Máster de Derecho Penal y Política Criminal. Hace poco ha empezado a trabajar en un despacho de abogados. "Es una buena oportunidad, porque trabajo de lo mío", declara. Sin embargo, tiene que organizar muy bien su tiempo: "tengo un horario durillo porque tengo que hacer 39 horas semanales". Los lunes y viernes trabaja todo el día. A clase asiste de martes a jueves, por lo que esos días va a su trabajo solo por la mañana, "madrugo, trabajo de 8:00 a 15:00 y luego, de 16:00 a 21:00, voy a clase". Trabaja para pagarse sus estudios, "vivo sola y no quiero que me lo paguen mis padres", explica. No es la primera vez que trabaja y estudia al mismo tiempo; su truco es "saber organizarse y hacerse horarios", aunque confiesa que la época de exámenes es bastante dura.

Alba Badillo (22 años): estudia Psicología y trabaja como limpiadora en un colegio

"Trabajo desde hace dos años, pero en este último llevo desde agosto (...) no tiene nada que ver con mi carrera". La rutina diaria de esta joven torremolinense es acelerada, por las mañanas va a la facultad y a las 15:00 tiene que estar en su puesto de trabajo. "Tengo el tiempo justo para llegar a casa, cambiarme y al trabajo", cuenta. Compaginar las dos cosas a veces es complicado. "Explicas tu situación en clase pero como haya algo importante (prácticas, seminario, etc.) no puedes hacer nada o faltas a uno o a otro y siempre te ves obligado a faltar a la actividad de clase", dice. Ahora, en época de exámenes el estrés aumenta un poco más: "lo estoy sufriendo de lleno y a veces crees que no llegarás, pero siempre se acaba logrando". Trabajar para ella es una necesidad familiar, "pagar una carrera es complicado, son 800-900 euros de matrícula todos los años -si no tienes que repetir una asignatura; aquí ya la cosa cambia bastante a peor- es un gasto extra que no todo el mundo puede costear hoy en día , así que hay que compensar en casa ese esfuerzo familiar como sea".

Elena Millán (22 años): estudia un máster y trabaja en un gabinete de comunicación

Es gaditana, pero lleva en Málaga cinco años. El año pasado se graduó en Periodismo y ahora estudia un máster en Dirección Estratégica e Innovación en Comunicación y trabaja en el departamento de comunicación de una agencia de marketing. Por fortuna le gusta su trabajo y además, "está bastante relacionado con la carrera que estudié, pero lo mejor de todo es que está relacionado con el máster que estoy haciendo ahora, ya que puedo aplicar algunas ideas de clase en el trabajo", resalta. Pero compaginar el estudio y el trabajo no es del todo fácil, "es estresante, sobre todo, por los tiempos. Tienes que estar a las nueve en el trabajo y a las cuatro en clase. Y el resto del tiempo, a correr (....) estoy cronometrada ya con el transporte público", comenta divertida. Confiesa que se organiza bastante bien pero le preocupa no rendir lo suficiente.

José Carlos Gómez (22 años): estudia Periodismo y trabaja como camarero

Este chico malagueño está actualmente terminando algunas asignaturas que no pudo convalidar en su año de Erasmus. Es ya último año de Periodismo. Vive con sus padres pero trabaja de camarero para pagar la matrícula universitaria y sus propios gastos. No es la primera vez que trabaja, todos los veranos aprovecha para insertarse en el mundo laboral. Ahora compagina el trabajo con las asignaturas que le quedan. "Durante la semana trabajo por la tarde, y por la mañana voy a la facultad", cuenta. Sus horarios son amplios, de lunes a viernes trabaja de 16:00 a 23:00, los fines de semana igual o de 12:00 a 20:00, por lo que aprovecha los ratos libres para los trabajos de clase y estudiar para los exámenes. Confiesa que tiempo libre para él y disfrutar con sus amigos le queda poco, "llevo más de un mes y medio sin salir de fiesta".

Pilar Rodríguez (22 años): estudia Periodismo y trabaja en un gabinete de comunicación

Esta malagueña se graduó en Periodismo el año pasado y en este curso explica que ha hecho una ampliación de sus conocimientos. Trabaja en la Universidad de Málaga, en el Vicerrectorado de Estudiantes, desde hace casi un año. Su carrera y trabajo están relacionados porque "parte del trabajo se corresponde con el de un gabinete de comunicación". De lunes a viernes trabaja de 9:00 a 14:00. Tres días a la semana tiene clases por la tarde. Para ella compaginar la llegada de las pruebas universitarias con el trabajo no le está resultando difícil: "La época de exámenes es la más fácil, pues se cortan casi todas las clases", explica. "Trabajo para poder ser independiente, gracias a las matrículas de honor y a ser familia numerosa, la matrícula no ha sido muy cara y con el dinero que ganó me mantengo, también gracias a un piso familiar cerca de Málaga", declara.

Carlos Toral (22 años): estudia un máster y trabaja en una agencia de comunicación

Procedente de La Peza (Granada), reside en Málaga por estudios y por trabajo. Este joven se graduó el año pasado en Periodismo y actualmente estudia un Máster de Diseño Gráfico y Preimpresión. Hace unos meses trabajaba como camarero pero desde hace poco se dedica a un oficio relacionado con la comunicación: diseñador gráfico y community manager. "La rutina se hace muy difícil la mayor parte del tiempo. He llegado a tener dos trabajos a la vez. He pasado por una situación bastante precaria porque he cobrado muy poco por trabajar de lo mío y he tenido que buscar algo en la hostelería", explica. Trabajar es necesario para él, "es un Máster privado y soy yo quien lo está pagando. También porque necesito pagar el alquiler mensual". Le gusta su profesión y el trabajo que realiza actualmente aunque confiesa estar algo frustrado porque "he estudiado cuatro años una carrera para solo poder encontrar trabajo en sitios donde el periodismo tal y como lo conocemos tiene poco que ver".

José Luis Zafra (21 años) Estudia Periodismo y hace prácticas en una agencia de prensa

Es un estudiante del grado en Periodismo y, al mismo tiempo, está de becario en una agencia de noticias. "Creo que estoy en una situación genial a mi edad, con una oportunidad que muy pocos currantes tienen: poder ganar dinero haciendo lo suyo. Y la condición de becario, en prácticas, me parece una idea acertada siempre que no se convierta en una situación laboral permanente", explica. Zafra indica que lo que más le cansa es el horario. "Normalmente, salgo a las 9:30 de casa y no vuelvo hasta 12 horas más tarde. Y el resto del tiempo lo tienes que dedicar a preparar trabajos de clase, exámenes o tareas de casa, eso sí no quiero perderme las ocho horas de sueño o descansar el fin de semana", afirma. Este joven destaca que "no me disgusta mi condición de estudiante y trabajador, de sí-sí, pero tampoco se la deseo a nadie y de manera permanente". Zafra quiere ser optimista de cara al futuro, pero reconoce que "hay tantos ejemplos que dicen lo contrario que uno hasta se desmorona: jóvenes que acaban la carrera y sin garantías de un futuro estable, condiciones laborales y malos trabajos hasta los treinta y tantos...".

Juan Diego Aragón (24 años): estudia un máster y trabaja en una empresa de gestión administrativa

Juan Diego Aragón es un joven malagueño que tras acabar su grado en Derecho, realiza un Máster de Derecho Penal y Política Criminal. Hace un año y dos meses que trabaja en una empresa de gestión administrativa y contable. "No tiene mucho que ver con lo mío", explica. Por las mañanas va al trabajo y por las tardes va a la facultad, por lo que aprovecha las noches y los fines de semana para hacer lo que tenga pendiente de trabajos y para estudiar. La época de exámenes es dura, compaginar trabajo y estudio en estas fechas es más complicado, por lo que Juan Diego ha pedido unas "vacaciones" para poder dedicarse a sus pruebas universitarias. Es malagueño pero no de la capital, sino de un pueblo, así que trabaja para pagarse él mismo todas sus necesidades, "trabajo para cubrir mis gastos, alquiler, comida, teléfono...", explica.

Clara I. Ordóñez (23 años): estudia Relaciones Laborales y trabaja en prevención de riesgos laborales

Clara es cordobesa. Este es su cuarto año en Málaga. Actualmente está cursando el último año del Grado Relaciones laborales y Recursos Humanos. Hace dos semanas que se ha incorporado al mundo laboral en una empresa malagueña dedicada a la prevención de riesgos laborales (GSL servicios de prevención). Por suerte, está relacionada con el ámbito que ha estudiado en su carrera, lo que le ofrece la oportunidad de aprender y mejorar. Ahora mismo su condición es de becaria, pero está contenta. "Trabajo para coger experiencia y currículum, pues es una empresa reconocida en el sector", declara. Como la mayoría, tiene que organizar bien su tiempo ya que trabaja por la mañana y va a clase y estudia por la tarde. Sobre todo es ahora en exámenes cuando todo "está siendo mucho más agobiante y complicado", manifiesta.

Miguel Moreno (22 años): estudia Periodismo y trabaja en una agencia de comunicación de deportes

Miguel Moreno es un jiennense de 22 años. Está en Málaga estudiando su último año de periodismo y a la vez trabaja en Resultados de Fútbol-BeSoccer, una agencia de comunicación deportiva. Lleva allí desde diciembre de 2015 y confiesa necesitar unas buenas vacaciones. "He tenido unas cuantas pero nunca está de más un extra", bromea. Trabaja ocho horas al día, cinco días a la semana. En épocas de exámenes, como a muchos en su situación, compaginar trabajo y estudios se le hace difícil, "solamente me dedico a la universidad los días libres". Afortunadamente, su puesto de trabajo está relacionado con su carrera y con lo que a él le gusta: periodismo deportivo. "Trabajo porque tenía ganas de empezar en el mundo laboral y además es algo relacionado con mi vocación". También confiesa que vivir independiente a sus padres es un buen aliciente.

Jesús Ortega (28 años): estudia un módulo de electrónica y trabaja como camarero

Actualmente está cursando su primer año de un módulo de electricidad en Safa Icet (en el Palo), pero hace ocho años que trabaja como camarero en el restaurante La Machina, en el Palo. Vive solo, por lo que trabajar es totalmente necesario para poder mantenerse, "yo me pago al alquiler, la comida y todos mis caprichos". Hace un año decidió estudiar algo que siempre le había gustado y sobre todo para "dejar de trabajar en la hostelería en un futuro". Su lugar de trabajo ha sido como un hogar durante mucho tiempo, pero le apetece cambiar. Trabajar y estudiar al mismo tiempo le está costando mucho, cuenta que de 8:30 a 14:00 va a clase y trabaja por la tarde-noche. "Es muy difícil, estoy siempre muy cansado. De hecho, muchas veces tengo que faltar al módulo porque me es imposible levantarme", explica.