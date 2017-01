La generación 'SÍ-SÍ' también existe

Durante años se ha hablado, de forma despectiva, de la generación ni-ni, es decir, de jóvenes que ni estudian ni trabajan, que aprovechan los recursos económicos de sus padres sin demasiada expectativa futura. Muchos de ellos han terminado sus estudios y, desgraciadamente, no han encontrado un puesto de trabajo. En Málaga había a finales del año pasado 46.200 jóvenes de 16 a 29 años que se pueden considerar ni-nis, según la última Encuesta de Población Activa publicada el jueves. Pero, frente a esta realidad, se ha puesto de moda el término sí-sí, es decir, el fenómeno contrario, el de jóvenes que estudian cursos reglados o no y trabajan. Son bastantes menos que los ni-nis, pues según la EPA alcanzaron los 12.300 en Málaga en el cuarto trimestre, lo que apenas representa el 5% del total de jóvenes en esa franja de edad. No obstante, esas 12.300 personas demuestran que esta juventud no es una generación perdida como algunos agoreros proclaman, sino que hay veinteañeros que están muy preparados, que tienen sus carreras o estudios profesionales, que saben idiomas... y que quieren comerse el mundo pese a que el mercado laboral no se encuentra en su mejor momento y que la precariedad está muy presente, tanto en tipología de contratos como en sueldos y horarios.

Hay 12.300 sí-sí en Málaga. Podían ser más, pero también menos. Este diario se ha puesto en contacto con varios de ellos para conocer sus historias. Todos coinciden en destacar la locura de horarios en la que se mueven cada día, pues tienen que estar pendientes de las clases y de las exigencias en los puestos de trabajo, pero lo hacen por labrarse un futuro profesional o, simplemente, por necesidad económica. Muchos de estos jóvenes trabajan en aspectos relacionados con su formación, aunque sea en condición de becario, y otros no. La hostelería, con puestos de camarero o dependiente, es un filón para conseguir unos euros.

En España hay 567.500 sí-sí y Málaga, pese a la fortaleza del sector servicios, no es una de las más activas. En Alicante, una provincia casi hermana a Málaga en muchos aspectos, se contabilizan, por ejemplo, 29.600 jóvenes que estudian y trabajan.

La crisis económica ha creado fenómenos sociológicos llamativos en apenas una década. Los jóvenes que iniciaron su actividad laboral en los primeros años del milenio vivieron un desarrollo empresarial sin precedentes, una burbuja, en la que trabajar y hasta obtener un sueldo digno era relativamente sencillo. Baste señalar que la tasa de paro llegó a bajar del 10%. Sin embargo, hay otra serie de jóvenes que terminaron sus estudios en 2008, justo al inicio de la crisis, que llevan casi una década arrastrando las dificultades para hallar un empleo. Muchos han emigrado, otros han tirado la toalla y han pasado a formar parte de los denostados ni-ni. Pero siempre hay luz al final del túnel y, sobre todo, es necesaria la confianza, el esfuerzo y la determinación para conseguir metas. Los sí-sí son un buen ejemplo de ello.