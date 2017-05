La ex gerente de Onda Azul niega ante el juez irregularidades en la compra de cámaras

La ex gerente de Onda Azul Fátima Salmón ha prestado declaración este miércoles como investigada en el Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga en la causa en relación con la compra de material audiovisual. Así, ha defendido que las adquisiciones se consultaron con la asesoría jurídica y ha negado irregularidades. Esta causa se abrió después de que la Fiscalía de Málaga decidiera remitir al juzgado la denuncia presentada por la actual dirección de la sociedad municipal por si existe delito en el proceso de adquisición de dicho material.

La adquisición de las cámaras y de las unidades de lentes se realizó en 2015, estando la anterior dirección, mediante dos expedientes de contratación, debiendo ser entregado el material en un plazo de 30 días, lo que no ocurrió. El letrado Miguel Criado, que representa a la ex gerente, ha señalado a Europa Press que ésta ha explicado que se hicieron dos expedientes porque se trataba de compras diferenciadas, uno era para los cuerpos de cámara y, una vez esto, se adquirían las lentes, monitores y otros aparatos; pero señalando que no hubo un fraccionamiento.

Según el abogado, también ha indicado que el pago anticipado del material se pidió por parte de la empresa para mantener la oferta ventajosa en el precio y que, previamente al abono, se solicitó un informe a la asesoría jurídica, que no puso reparos. Ha añadido que los dos expedientes se hicieron consultando a dicha asesoría y que cuando las cámaras no llegaron se reclamó a la empresa.

Además de la ex gerente, también ha acudido, en la misma condición, el que fuera director financiero de la entidad. Están investigados por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, según han informado fuentes judiciales, quienes han apuntado que no se les ha impuesto ninguna medida tras comparecer y declarar.