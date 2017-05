La gitana que 'invadió' el Palacio Episcopal

El Obispado de Málaga ha solicitado a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento la retirada de la obra del artista Invader que ha sido instalada en la fachada del Palacio Episcopal. Desde hace unas semanas, una mujer vestida de flamenca realizada con teselas que simulan píxeles destaca sobre los muros del edificio en la esquina entre las calles Santa María y Molina Lario.

El requerimiento formal realizado por la Diócesis ante ambas instituciones públicas, tras no recibir respuesta del Consistorio en una solicitud previa, está relacionado con la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) que ostenta el Palacio del Obispo en su conjunto desde 1979. En una nota remitida por los responsables de la Iglesia en Málaga indican que "la institución no había recibido ninguna notificación al respecto ni petición de permiso para ello por parte del artista".

A pesar de dicho requerimiento, desde la institución religiosa muestra su conformidad con el mosaico en sí, ya que "no pone en duda la calidad artística de la obra pero considera que la fachada del Palacio no es un lugar apropiado para ello". Además de la declaración de edificio BIC, fuentes diocesanas alegan la protección que la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía del año 2007 les ampara. La misma, en su artículo 19, señala como contaminación visual "aquella intervención, uso o acción en el bien o su entorno de protección que degrade los valores de un inmueble integrante del Patrimonio Histórico y toda interferencia que impida o distorsione su contemplación".

El Palacio Episcopal está constituido por una serie de edificios construidos entre los siglos XVI y XVIII unidos entre sí a través de diferentes reformas realizadas en épocas sucesivas. La zona donde se sitúa la obra de Invader fue la segunda fase del conjunto eclesiástico que se realizó y actualmente alberga dependencias del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo y otros espacios administrativos de la Diócesis. En la misma situación se encuentra el Palacio de Salinas, situado a escasos metros de la sede principal de la Iglesia en Málaga. Sobre una de sus paredes apareció el mosaico de un calamar azul tras la "invasión" que el artista urbano realizó a mediados de mes en la capital.

El edificio, datado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía como realizado en la segunda mitad del siglo XVII, cuenta desde 2007 con la protección como BIC al tratarse de un inmueble que "ha mantenido en gran medida su planta irregular, adaptada al originario trazado árabe, a pesar de encontrarse en pleno centro de la ciudad y en la zona que sufrió una mayor transformación en el siglo XIX", según el expediente de declaración patrimonial.

En una intervención en la Ser, el portavoz de la plataforma Edifeicios, Anton Ozomek, explicó que la ley de Patrimonio Histórico de Andalucía "deja muy claro que el paisaje urbano debe estar protegido y una intervención de arte urbano moderno no debe estar ubicado en un lugar de máxima protección", como es la fachada del Palacio Episcopal.

El artista francés llegó a la capital de la mano del Fernando Francés y el Ayuntamiento de Málaga. El área de Cultura tiene prevista una exposición en el Centro de Arte Contemporáneo como segunda fase de la inserción de la obra del artista. Junto a la muestra en el CAC se completará la invasión del autor con la construcción de una de sus figuras con cinco contenedores, instalando la obra en la zona del Puerto. Francés, en declaraciones a este periódico, se mostró respetuoso con el comunicado hecho público por el Obispado, pero no dudó en defender la calidad tanto del artista como de la obra: "Apruebo el cien por cien de sus intervenciones. En París, por ejemplo, el Ayuntamiento las protegido. Ojalá se mantenga el criterio de mantener la pieza, sobre todo desde el punto de vista artístico, pero también económico", dijo. Sobre el grado de protección del edificio, el director del CAC señaló "que un elemento BIC no debería implicar que no se puede modificar, esos criterios tienen que ir acordes con los tiempos".